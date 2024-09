La divulgation anticipée de milliards d'aide américaine à l'Ukraine fait suite à l'incapacité du Congrès à intégrer une extension dans la législation sur les dépenses d'urgence

Le premier paquet d'aide militaire, prévu pour arriver dès mercredi, s'élève à 375 millions de dollars, selon des responsables de la défense. Par la suite, la valeur des paquets suivants est attendue en forte augmentation, compte tenu de l'approche rapide de la date d'expiration de l'autorisation restante. Malgré les annonces imminentes, la livraison d'armes sera retardée en raison de l'épuisement des stocks américains d'armes et d'équipements destinés à l'Ukraine, comme l'a rapporté CNN Previously.

L'administration Biden détient environ 6 milliards de dollars d'autorité de retrait présidentiel, permettant la distribution d'armes et d'équipements à l'Ukraine avant son expiration à la fin du mois. Le Pentagone a plaidé en faveur du Congrès pour prolonger l'autorité dans l'année financière suivante afin de maintenir la flexibilité des États-Unis dans la fourniture de fournitures essentielles pour aider l'Ukraine dans son conflit avec la Russie.

L'opposition interne de la GOP à la Chambre a empêché l'inclusion de ce langage dans le projet de loi de dépenses, selon une source familière avec la situation. La position de la GOP à la Chambre sur le financement de l'Ukraine est profondément fragmentée.

Mercredi, la Chambre est prévue pour approuver rapidement le projet de loi de financement intérimaire et ensuite se mettre en pause jusqu'aux élections post-novembre. Le Sénat peut prendre en charge cette mesure de financement dès mercredi soir ou jeudi matin, coïncidant avec la visite attendue du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la capitale américaine.

Zelensky a constamment exhorté les États-Unis et d'autres nations à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine et a plaidé pour des restrictions moins strictes des États-Unis sur l'utilisation de ses armes contre des cibles russes au-delà de leurs frontières.

Mardi, Zelensky s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations unies, affirmant que "la Russie ne peut être contrainte à la paix".

"Ce conflit ne peut pas simplement se dissiper; la tranquillité ne peut être atteinte par le dialogue. L'action est nécessaire", a-t-il souligné dans son discours.

La semaine dernière, CNN a rapporté que les États-Unis envisageaient la déclaration de importants paquets d'aide militaire conçus pour une livraison progressive sur une période de plusieurs mois. Dans le passé, de tels paquets d'aide militaire sous l'autorité de retrait présidentiel étaient souvent expédiés en quelques jours ou semaines.

Compte tenu de l'expiration prochaine de milliards en aide militaire, les États-Unis sont attendus pour annoncer un paquet d'aide global et étaler la livraison de fournitures et d'équipements sur plusieurs mois, transformant une ligne d'approvisionnement temporaire en un engagement plus durable.

"Il y a une intention claire d'utiliser chaque penny et chaque cent de cette autorité", a déclaré Sabrina Singh, secrétaire adjoint à la presse du Pentagone, lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

La politique en cours entourant l'aide militaire à l'Ukraine a conduit à une opposition interne au sein de la GOP à la Chambre, empêchant l'inclusion du financement nécessaire dans le projet de loi de dépenses. L'autorité de retrait présidentiel de l'administration Biden pour la distribution d'armes et d'équipements à l'Ukraine est un facteur important dans la politique de cette situation.

