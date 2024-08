- La division sidérurgique de thyssenkrupp vend sa participation dans HKM

Thyssenkrupp Steel (TKSE), le plus grand producteur d'acier allemand, prévoit de se défaire de sa participation dans Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) dans le cadre d'un programme de restructuration. Sigmar Gabriel, président du conseil de surveillance de TKSE, a confirmé cela vendredi soir, en le décrivant comme un élément clé du programme de restructuration prévu, mais pas encore finalisé, par la direction.

TKSE détient une participation de 50 % dans HKM, Salzgitter en détient 30 % et le fabricant français de tubes Vallourec en détient 20 %. HKM emploie environ 3 000 personnes et produit environ deux millions de tonnes d'acier pour TKSE par an. TKSE vise à réduire sa capacité de production d'acier à Duisbourg.

Si une vente n'est pas possible, HKM sera fermée. "Le but principal est de vendre notre participation dans HKM et de sécuriser les emplois", a déclaré Gabriel après une réunion du conseil de surveillance. Si une vente n'est pas possible, TKSE travaille sur une solution de fermeture consensuelle avec les autres propriétaires, afin d'éviter tout licenciement. TKSE est déjà en pourparlers avec une société de participation au sujet d'une vente, en accordant la priorité à la minutie plutôt qu'à la rapidité.

Le programme de restructuration de la direction, qui comprend des réductions d'effectifs, a été discuté mais pas encore approuvé. Cela est dû à des questions pendantes concernant le financement futur de la société d'acier par sa maison mère, Thyssenkrupp, qui prépare sa division acier pour l'indépendance. La première étape a été l'entrée du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky's groupe énergétique EP Corporate Group (EPCG) avec une participation de 20 % la semaine dernière, avec des discussions en cours pour une participation supplémentaire de 30 %. Kretinsky a assisté à sa première réunion du conseil de surveillance vendredi.

Un avis d'expert neutre sur les perspectives de financement pour les cinq prochaines années sera préparé, et le programme de restructuration sera discuté sur cette base. Il est prévu qu'il soit présenté cette année.

Le PDG de TKSE, Miguel López, a cité une faible demande, des coûts énergétiques élevés, une surcapacité et des importations asiatiques bon marché comme raisons du programme de restructuration prévu en mai. La division acier cyclique a été un point focal du conglomérat traditionnel, qui a ses racines dans l'industrie de l'acier, depuis des années. Environ 27 000 personnes travaillent dans la division acier, dont 13 000 à Duisburg. Thyssenkrupp emploie environ 100 000 personnes au total.

