La division chargée des infrastructures ferroviaires vise à augmenter considérablement les tarifs des lignes, à compter de 2026.

Pour les déplacements régionaux, il y a une augmentation de 23,5 %, pour les voyages longue distance c'est de 10,1 % et pour le transport de marchandises, c'est de 14,8 %. Le processus d'obtention de l'approbation de l'agence de réseau commence dès le mois d'octobre. InfraGo, la division infrastructure de Bahn, justifie l'amélioration prévue dans le tarif des voies ferrées en raison des coûts croissants, notamment les intérêts et l'amortissement, provenant d'une prévision d'augmentation de l'équité de Bahn.

Le tarif des voies ferrées est une taxe prélevée sur l'utilisation du réseau ferroviaire, que chaque entreprise de transport est tenue de payer. Connu sous le nom de tarifs de voies, ces taxes sont imposées par InfraGo, la division infrastructure de Bahn.

Plusieurs États fédéraux expriment des préoccupations quant aux possibles réductions du trafic local, comme rapporté par "SZ". L'augmentation des tarifs de voies pourrait entraîner des coûts supplémentaires compris entre 800 millions et milliards d'euros par an pour le fonctionnement des S-Bahns et des trains régionaux dans tout le pays.

En Bavière, une telle augmentation des prix est considérée comme "impossible" avec le financement actuel du trafic local, selon le département des transports de l'État. Le ministre des transports de Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann (Les Verts), a déclaré que si ces plans étaient confirmés, "le trafic ferroviaire local dans les États rencontrerait de sérieuses difficultés". Les États ne peuvent pas simplement "supporter des charges supplémentaires sur les voies pour compenser le financement insuffisant de Bahn". Hermann a exigé que le gouvernement fédéral assume les coûts supplémentaires dans "Süddeutsche".

Du point de vue du département des transports de Saxe, l'augmentation proposée des charges de voies est une "charge supplémentaire importante". La ministre de l'infrastructure de Thuringe, Susanna Karawanskij (La Gauche), a mis en garde dans le journal que "la transition du transport pourrait vaciller".

