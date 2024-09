- La divinité restaurée retrouve les locaux du château de Schwerin

Suite à plusieurs mois de restauration méticuleuse, la statue d'Archange Michel, d'environ 900 kilos, va retrouver sa place sur le dôme du château de Schwerin. La statue sera repositionnée le mercredi à l'aide d'une grue importante.

Au cours des six derniers mois, cette figure en zinc de 1857 a subi une restauration complexe dans un atelier de métaux de Berlin. Les couches initiales d'or et de peinture ont été retirées à la main, et toutes les réparations nécessaires ont été effectuées. Par la suite, la statue a été recouverte d'une finition dorée en deux couches en environ 480 heures de travail intensif. Le "Archange Michel terrassant le dragon" - tel que l'indique le titre officiel de la figure - n'avait pas été restauré depuis 30 ans.

Selon l'Office de construction et de biens immobiliers de l'État de Schwerin, la tour majestueuse et le dôme doré ont également été équipés d'échafaudages pour des travaux de rénovation. L'ensemble résidentiel de Schwerin, auquel appartient le château, a été classé site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis fin juillet.

Après ce processus de restauration minutieux, la version rafraîchie de ['L'Ange'], connu sous le nom d'Archange Michel, retrouvera sa place d'origine sur le dôme du château de Schwerin. Le public pourra assister à cet événement le mercredi, lorsque la statue sera délicatement repositionnée à l'aide d'une grue solide.

Lire aussi: