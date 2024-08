- La disponibilité nationale d'un calculateur d'émissions de CO2 spécialement conçu pour les opérations agricoles est annoncée.

Dresden et Leipzig dévoilent leur calculateur de CO2 pour le secteur des arts et de l'entertainment, le proposant gratuitement à l'échelle nationale. Cette initiative est due à l'immense intérêt manifesté par d'autres villes, selon Andrea Hensel, experte en durabilité et transformation à l'office culturel de Leipzig.

Baptisé E-Tool Culture, ce outil a été récompensé par le Prix numérique saxon dans la catégorie "Société" en 2023. Ce calculateur d'émissions en ligne pour le secteur des arts et de l'entertainment est disponible en permanence et gratuitement à l'adresse www.e-tool.de. Il n'y a pas de frais de licence, mais aucun soutien technique n'est fourni.

L'un des principaux facteurs d'émissions est le transport du public et des artistes.

L'objectif de l'E-Tool Culture est de compenser les émissions de CO2 des événements et institutions culturels. Il mesure différentes sources d'émissions selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre, une norme reconnue à l'échelle mondiale.

Parmi les principales sources d'émissions figurent l'arrivée et le départ du public et des artistes invités, le transport d'équipements ou d'expositions, l'approvisionnement en matériaux pour le secteur des arts et de l'entertainment, et les services de prestataires externes tels que les entreprises de restauration.

Le respect de l'environnement est considéré comme la base de la transformation dans le secteur des arts et de l'entertainment.

"L'atout majeur de l'E-Tool Culture, c'est sa facilité d'utilisation", a souligné le maire culturel de Leipzig. La comptabilité des gaz à effet de serre est claire et compréhensible même pour les non-spécialistes.

L'outil dispose également d'un mode consultatif et d'autres outils, tels que celui permettant d'évaluer la faisabilité financière des systèmes de panneaux solaires. "Des bilans climatiques fiables et raisonnablement simples constituent une base solide pour une transformation durable des activités culturelles financées publiquement", a expliqué la maire culturelle de Dresde, Annekatrin Klepsch.

Dresden et Leipzig ont collaboré avec plusieurs entreprises et partenaires, notamment le Fraunhofer Center for International Management and Wissensoekonomik, pour développer cet outil. L'E-Tool Culture est basé sur l'outil existant de l'initiative "Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz" et est accessible gratuitement à toutes les entreprises artisanales depuis 2021.

Dresden et Leipzig ont déjà pris plusieurs mesures en faveur de la protection de l'environnement et de la durabilité. À Dresde, plusieurs institutions culturelles ont élaboré leurs propres stratégies de durabilité dans le cadre du projet "Culture for Future". Au début de 2022, 37 institutions culturelles ont signé la "Charte de Dresde pour la durabilité dans le secteur culturel".

À Leipzig, il y a la série d'événements "Circular Economy in Cultural Operations". En

Lire aussi: