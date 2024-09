- La disponibilité de Leipzig pour attribuer Kimmich comme capitaine de l'équipe DFB

Avant que l'entraîneur de la Mannschaft, Hansi Flick, ne décide de son nouveau capitaine, David Raum a récemment plaidé en faveur de son ami Joshua Kimmich pour devenir le nouveau capitaine de l'équipe nationale allemande de football. "Il a une forte détermination, il mène par l'exemple avec son comportement et son attitude sur le terrain, et je pense vraiment qu'il a ce qu'il faut. Il a déjà démontré ses capacités de capitaine chez les Bayern et en équipe nationale", a déclaré le latéral gauche de RB Leipzig dans "Doppelpass" sur Sport1.

Flick annoncera le nouveau capitaine de l'équipe lors de la réunion de l'équipe nationale le lundi, avant les matches de la Ligue des nations. Gundogan a décidé de mettre fin à sa carrière internationale après l'Euro. Kimmich (29 ans), avec 91 sélections, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe actuelle et le grand favori pour le brassard de capitaine.

Les possibles vice-capitaines pourraient être Antonio Rüdiger, qui a été reposé cette fois-ci, Kai Havertz et Marc-André ter Stegen, le nouveau gardien titulaire prévu. L'équipe nationale affrontera la Hongrie à Düsseldorf le 7 septembre, suivi du classique contre les Pays-Bas à Amsterdam trois jours plus tard. Flick a convoqué 23 joueurs pour son premier groupe après l'Euro, avec Angelo Stiller (23 ans) de VfB Stuttgart étant le seul nouveau venu. La préparation aura lieu dans le camp d'entraînement de l'EM à Herzogenaurach.

Raum et Kimmich ont développé une camaraderie footballistique lors de l'Euro et l'ont montré lors de leur apparition humoristique conjointe dans les médias. "Je sens qu'il est souvent décrit comme plutôt sérieux par les journalistes ou les gens, mais en réalité, c'est un gars très drôle, un grand enfant dans un corps d'adulte, et j'aime vraiment ça", a commenté Raum au sujet du joueur de Munich. Par exemple, la vidéo de Raum montrant leur activité de plantation d'arbres lors de l'Euro est devenue virale sur Internet.

Flick a apprécié le soutien de Raum pour Kimmich, mentionnant lors de la réunion de l'équipe : "David, tes commentaires sur les compétences de leadership de Joshua ont été notés". Plus tard, pendant le temps libre de l'équipe, Raum et Kimmich pouvaient être vus en train de partager des rires et des histoires dans leur chambre partagée.

