- La disparition inattendue des co-acteurs de la série a été une "surprise"

Jason Priestley, acteur canadien (54 ans), a été profondément touché par les disparitions de ses anciens collègues de la série "Beverly Hills, 90210" (1990-2000), Luke Perry (1966-2019) et Shannen Doherty (1971-2024). Il a confié cela lors d'une conversation avec le journal britannique "Mirror".

L'acteur Luke Perry est décédé le 4 mars 2019 à l'âge de 52 ans, suite à un accident vasculaire cérébral. L'actrice Shannen Doherty est décédée le 13 juillet 2024 à l'âge de 53 ans, après avoir lutté contre le cancer.

"Cela m'a fait réfléchir à ma propre mort. Je me suis réveillé le jour de mes 50 ans et j'ai réalisé que j'avais essentiellement vécu la plus grande partie de ma vie", a révélé l'acteur principal de "Private Eyes". Priestley a fêté son 50ème anniversaire le 28 août 2019, quelques mois après le décès de Perry. "La mort de Luke était complètement inattendue, car il avait l'air en pleine forme. Nous étions voisins et amis, nous passions beaucoup de temps ensemble. Nous partagions beaucoup de choses", a déclaré l'acteur canadien-américain.

Bien que Shannen Doherty, qui incarnait la sœur jumelle de Priestley dans la série à succès des années 1990, ait publiquement parlé de sa longue bataille contre le cancer avec sa famille et dans son podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", Priestley a déclaré au tabloïd britannique que sa mort était tout aussi surprenante. "J'ai toujours été impressionné par sa détermination et sa force, et même si je savais qu'elle était malade, sa mort a été un choc et un coup dur pour nous tous", a-t-il déclaré à propos de Doherty. "Elle a lutté pendant si longtemps et il semblait qu'elle allait s'en sortir... jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus."

Doherty était "une force de la nature", se souvient Priestley. "Je suis reconnaissant d'avoir passé beaucoup de temps avec elle ces dernières années. J'ai fait mon deuil depuis qu'il n'y avait pas de choses inachevées entre nous."

Le groupe WhatsApp de "Beverly Hills, 90210"

Jason Priestley reste également en contact avec ses autres collègues de la série "Beverly Hills, 90210" grâce à un groupe WhatsApp. Ils discutent et se retrouvent lors d'événements. "Quand nous nous réunissons, c'est comme si le temps n'avait pas passé. Les mêmes blagues, les mêmes phrases, sauf que certains d'entre nous sont maintenant pères, alors nous faisons des blagues de père un peu lourdes", a déclaré Priestley en référence à ses collègues masculins.

Après avoir réfléchi à la mort inattendue de Luke Perry et à la mort surprise de Shannen Doherty, Jason Priestley a été confronté à sa propre mortalité. Leur départ a été un rappel brutal de l'inévitabilité de la mort, même pour les personnes qui semblent invincibles.

Malgré les discussions publiques de Doherty sur sa bataille contre le cancer et sa résilience, sa mort a été un événement choquant et bouleversant pour tous ceux qui étaient impliqués.

Lire aussi: