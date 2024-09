La disparition du pont Carola souligne l'état de délabrement des structures publiques.

Les politiques fédérales et locales ont négligé l'entretien de l'infrastructure depuis un certain temps, mettent en garde les experts. Cette négligence augmente la probabilité d'incidents tels que l'effondrement du pont Carol à Dresde. Des fonds sont nécessaires, mais le ministre fédéral des Transports, Wissing, minimise le problème et fait porter la responsabilité à d'autres.

L'effondrement partiel du pont Carol de Dresde a suscité des préoccupations concernant l'infrastructure en Allemagne. Des fonds sont réclamés. À Dresde, il est crucial de déterminer comment reconstruire cette voie de transport importante, car la situation financière de la ville est actuellement tendue.

Le spécialiste des ponts Martin Mertens critique l'état préoccupant de nombreux grands ponts en Allemagne. "En substance, on peut dire que tous les ponts construits avant 1980 sont nos principales préoccupations", a déclaré le professeur de l'Université de Bochum à l'agence de presse allemande (dpa). Malheureusement, la plupart d'entre eux ont été construits lors du boom de la construction d'après-guerre. La politique doit agir. "Dresde montre clairement que nous sommes à cinq minutes de minuit."

L'Association allemande des villes et des communes plaide en faveur d'une "impulsion d'investissement dans l'infrastructure" en raison de l'état préoccupant des ponts. Les municipalités manquent des ressources financières pour les réparations immédiates, a déclaré André Berghegger, directeur général de l'association, au groupe de médias Funke. "L'effondrement du pont Carol à Dresde démontre clairement que l'Allemagne vit à crédit."

Le président de l'Association centrale de l'industrie de la construction en Allemagne, Wolfgang Schubert-Raab, a également estimé que des investissements étaient urgents, selon un communiqué. Il a décrit l'effondrement à Dresde comme "une triste représentation de l'infrastructure allemande" qui souligne la nécessité d'agir rapidement.

L'association principale de l'industrie de la construction en Allemagne appelle à faire de la rénovation des ponts en Allemagne une priorité absolue après l'effondrement partiel. "L'incident de Dresde montre clairement à quel point notre infrastructure de transport est fragile et l'importance cruciale de nos ponts", a expliqué Tim-Oliver Müller, directeur général de l'association, à l'agence de presse allemande (dpa). L'accent doit être mis sur ces artères essentielles, pas seulement à Dresde, mais aussi dans d'autres situations. "C'est une responsabilité politique et un devoir social."

During the budget debate in the Bundestag, Federal Transport Minister Volker Wissing highlighted that over nine billion euros would be allocated for investments in federal highways and bridges in the coming year. Regarding the Carol Bridge collapse in Dresden, he emphasized that it was under municipal responsibility and had no bearing on the federal budget. "However, it's evident that if infrastructure isn't diligently invested in, such situations can be dangerous."

Dans les premières heures du jeudi, une section d'environ 100 mètres du pont Carol, qui avait des rails de tram, un trottoir et un parcours cyclable, s'est effondrée dans l'Elbe. Personne n'a été blessé. La section restante du pont est également considérée comme étant à risque d'effondrement. La cause était initialement inconnue, mais la police a écarté toute influence externe. Des indices préliminaires suggèrent que la corrosion a joué un rôle important dans l'effondrement, a déclaré Steffen Marx, professeur à l'Institut de génie structural de l'Université Technique de Dresde.

Les efforts actuels sont centrés sur la restauration d'une condition de circulation sécurisée, selon Marx. Les procédures doivent être prudentes, a déclaré Michael Klahre, porte-parole des pompiers. "Car chaque personne qui approche du pont, reste dessous ou dessus, met sa vie en danger."

La section effondrée doit être rétablie d'ici 2025.

Le pont - une artère de transport cruciale au centre-ville de Dresde - a été identifié comme une priorité de rénovation depuis longtemps. Au cours des dernières années, des sections du pont ont déjà été rénovées pour la circulation automobile, et la rénovation de la section du pont maintenant effondrée était prévue pour cette année.

La faction de la ville de Dresde du parti des Verts a mis en garde contre des impacts significatifs sur la circulation de Dresde "pendant de nombreux mois, si ce n'est des années". Agnes Scharnetzky, présidente de la faction, a également exprimé des préoccupations quant à la charge financière que cette catastrophe représente pour la capitale de l'État. "Il est clair que la ville ne dispose pas des fonds à elle seule." Scharnetzky a appelé à des discussions avec les gouvernements fédéral et

