La disparition du pont Carola souligne l'état de délabrement des infrastructures.

Il y a une préoccupation croissante quant à l'état des ponts en Allemagne, suite à l'effondrement partiel du pont Carolabrücke à Dresde. Il y a un besoin d'investissements substantiels pour résoudre ce problème, Dresde nécessitant spécifiquement un plan pour reconstruire cette voie de circulation cruciale, étant donné sa situation financière actuelle.

Le spécialiste des ponts Martin Mertens met en évidence l'état préoccupant de plusieurs grands ponts en Allemagne, en particulier ceux construits avant 1980. Il déclare à l'agence de presse allemande (dpa) : "En substance, nous pouvons dire que tous les ponts construits avant 1980 sont nos enfants difficiles." Malheureusement, leur nombre est important en raison de la Reconstruction d'après-guerre. La politique doit intervenir, comme le suggère l'incident de Dresde, "Il est cinq heures moins dix."

L'Association allemande des villes et communes plaide pour une "offensive d'investissement dans l'infrastructure" en raison de l'état des ponts. Les autorités locales manquent des ressources financières nécessaires pour les réparations urgentes. "L'effondrement du pont Carolabrücke à Dresde montre clairement que l'Allemagne fonctionne sur du temps emprunté", déclare André Berghegger, président de l'association, au groupe de médias Funke.

Même le président de l'Association centrale de l'industrie de la construction en Allemagne, Wolfgang Schubert-Raab, convient que les investissements sont essentiels, selon ses déclarations. Il considère l'effondrement de Dresde comme un "symbole tragique de l'infrastructure allemande" qui met en évidence la nécessité d'une action immédiate.

L'association principale de l'industrie de la construction en Allemagne met en avant que la rénovation des ponts en Allemagne doit être une priorité absolue. "L'incident démontre clairement la vulnérabilité de notre infrastructure de transport et le rôle crucial des ponts", déclare Tim-Oliver Müller, président de l'association. L'accent doit être mis sur ces artères vitales. Il ne s'agit pas seulement d'un problème pour Dresde, mais d'une responsabilité politique et sociale plus large.

Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing a mentionné lors du débat budgétaire du Bundestag que plus de neuf milliards d'euros seront alloués l'année prochaine pour les investissements dans les autoroutes et les ponts fédéraux. En ce qui concerne l'effondrement du pont Carolabrücke à Dresde, il explique que c'est la responsabilité des autorités locales et n'affecte pas le budget fédéral. "Mais on peut voir à travers ce pont combien il est dangereux si l'infrastructure n'est pas correctement investie."

Aucun facteur externe n'est suspecté dans l'effondrement du pont Carolabrücke, qui s'est produit aux premières heures du jeudi. Environ 100 mètres du pont, utilisé pour les rails de tramway, une voie piétonne et cyclable, se sont effondrés dans l'Elbe. Heureusement, personne n'a été blessé. Le reste du pont est également considéré comme risquant de s'effondrer. La cause reste inconnue, mais le professeur Steffen Marx de l'Institut de génie structurel de l'Université technique de Dresde suspecte que la corrosion a joué un rôle important.

Actuellement, les efforts se concentrent sur l'assurance de la sécurité du trafic, selon Marx. "Il faut être prudent, car chaque personne approchant, en dessous ou sur le pont met sa vie en danger", déclare Michael Klahre, porte-parole du service d'incendie.

Le pont - l'une des artères de circulation majeures de Dresde - était marqué pour une rénovation depuis longtemps. Des parties du pont ont déjà été rénovées pour le trafic automobile ces dernières années, la rénovation de la section maintenant effondrée étant prévue pour l'année prochaine.

La faction du conseil municipal des Verts a exprimé des préoccupations quant aux impacts substantiels sur la circulation de Dresde "pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années" dans un communiqué. Ils s'inquiètent également du fardeau financier que pose cet accident pour la capitale du

