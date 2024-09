La disparition de la figure de proue du tirage au sort de la coupe de la DFB: Hermann Selbherr est décédé.

Hermann Selbherr était une figure familière des tirages au sort de la DFB-Pokal à la télévision pendant des décennies. À 90 ans, cette figure respectée d'Allgäu nous a tristement quittés. Cependant, la Fédération allemande de football lui a également confié des responsabilités moins visibles.

Depuis toujours, Hermann Selbherr était le leader reconnaissable des tirages au sort de la DFB-Pokal, mais maintenant cet dévoué directeur de la coupe nous a quitté à l'âge de 90 ans. La Fédération allemande de football a annoncé cette nouvelle. Né à Wangener, Selbherr a rejoint le comité de match de la DFB en 1986 et a été chargé des cérémonies de tirage au sort de la DFB-Pokal à la télévision de 1992 à 2007.

De plus, l'ancien directeur d'école a agi en tant que délégué africain de la DFB pour renforcer les liens interculturels et a accompagné l'équipe nationale du Togo, basée dans sa ville natale, lors de la Coupe du monde de 2006 en Allemagne. Selbherr a également assisté à plus de 100 matches internationaux en tant que délégué de la FIFA et de l'UEFA.

En reconnaissance de ses services, Selbherr a reçu la médaille du mérite en or de la DFB en 2001 et a été honoré en tant que membre honoraire de l'association sportive la plus grande du monde en 2007. Selbherr était déjà membre honoraire de l'association de football de Wurtemberg depuis 2003. En 2017, il a reçu l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne.

Malgré ses nombreuses responsabilités, Hermann Selbherr reste synonyme de l'excitation des tirages au sort de la DFB Cup à la télévision. Ses contributions à la Fédération allemande de football ont dépassé les cérémonies télévisées, notamment sa participation à la Coupe de la DFB elle-même.

