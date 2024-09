- La disparition de deux femmes ukrainiennes conduit à une accusation de meurtre contre un couple marié.

Au cours d'une affaire concernant deux femmes ukrainiennes tuées dans le Nord de la Bade, le parquet de Mannheim a inculpé un couple de meurtre. La femme et son mari sont soupçonnés d'avoir assassiné la jeune femme de 27 ans et sa mère de 51 ans en mars, dans le but de faire passer le bébé de cinq semaines de la jeune femme pour le leur. Ils sont également accusés d'enlèvement d'enfant.

Selon le parquet, le mobile de ce crime odieux serait le désir de cette femme de 44 ans et de son mari de 43 ans, originaires de Sandhausen près de Heidelberg, d'avoir une fille depuis longtemps. Les deux Allemands auraient commencé à planifier l'enlèvement d'un bébé fraîchement né pour le faire passer pour le leur au plus tard en mars 2023.

La femme aurait cherché à entrer en contact avec des réfugiés ukrainiens et aurait rejoint un groupe Telegram pour les aider. C'est ainsi qu'elle aurait rencontré la jeune femme de 27 ans qui cherchait de l'aide pour la traduction de son accouchement à venir. La mère, la grand-mère et le bébé vivaient dans un centre d'hébergement pour réfugiés dans le district de Rhein-Neckar au moment des faits.

Le couple aurait décidé de tuer la mère et la grand-mère pour faire passer le bébé pour le leur, au plus tard après la naissance du bébé en février. Les présumés coupables auraient donné secrètement des médicaments sédatifs aux deux femmes pendant un repas dans un restaurant le 6 mars.

Ils ont prétendu emmener la grand-mère à l'hôpital, mais ont ramené la jeune femme de 27 ans et le bébé chez eux. Ils ont ensuite conduit la grand-mère jusqu'à un étang de pêche près de Bad Schönborn (district de Karlsruhe), où l'homme aurait frappé la femme à plusieurs reprises à la tête avec un objet non identifié et l'aurait noyée dans l'étang. Elle est morte de ses blessures à la tête.

Le couple est ensuite retourné chercher la jeune femme de 27 ans et son bébé, en lui disant que sa mère avait fait une crise cardiaque et était à l'hôpital. Ils se sont rendus à Hockenheim près du barrage du Rhin, où l'homme aurait brutalement assassiné la jeune femme. Le couple a ensuite incendié le corps et est parti avec le bébé.

Un passant a repéré le corps de la jeune femme de 27 ans sur la rive de la rivière le 7 mars. Le couple a été arrêté le 13 mars, le bébé étant en bonne santé. Le corps de la grand-mère a été découvert par des plongeurs de la police dans l'étang le 19 mars. Le couple reste en détention et n'a pas encore répondu aux accusations.

Le bébé d'environ sept mois a d'abord été placé dans une famille d'accueil pendant plusieurs mois. Au début de l'été, la sœur de 21 ans des victimes a pris la garde de la petite fille. Elle est revenue en Ukraine avec le bébé à la fin juin. La procédure d'adoption a commencé, mais devrait prendre plusieurs mois pour être finalisée.

L'enquête sur le double meurtre dans le Nord de la Bade est dirigée par le parquet de Mannheim. Le couple inculpé de meurtre et d'enlèvement d'enfant a des liens étroits avec Sandhausen près de Heidelberg.

