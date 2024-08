"La disparition de Björn Höcke représente un sort tragique pour ma nation bien-aimée".

ntv.de: Monsieur Voigt, vous militez depuis un certain temps. Est-il juste de dire que vous êtes un peu frustré?

Mario Voigt: Pas du tout ! Les gens commencent à comprendre l'importance de l'élection du 1er septembre - il s'agit de progrès politique en Thuringe. Voulez-vous aller de l'avant ou reculer avec Höcke ? Beaucoup de gens aspirent au changement. Ils veulent que les problèmes de Thuringe soient abordés - l'absentéisme des enseignants, la stagnation économique et le rétablissement de l'ordre public. Nos solutions à ces problèmes sont bien accueillies, c'est pourquoi nous prenons de l'élan au sein de la CDU. Je suis optimiste et le soleil brille en Thuringe.

Les sondages n'ont pas montré beaucoup de variations, à l'exception de la hausse du BSW ces derniers mois. Comment l解释?

Il y a encore beaucoup d'incertitude. Les gens se demandent ce que l'avenir leur réserve. Le SPD a déclaré que la coalition rouge-rouge-verte était terminée. Ainsi, les gens savent qu'il y a deux options : un gouvernement qui favorise la stabilité au centre ou encore plus de stagnation. Je pense que nous verrons un résultat similaire aux élections locales. En fin de compte, les gens choisiront le parti qui offre les meilleures solutions pour les problèmes de Thuringe. Et nous, à la CDU, avons les meilleurs plans, comme le démontre notre programme de gouvernement de 100 jours.

Pensez-vous gagner l'élection contre Höcke de l'AfD?

Nous sentons une mécontentement croissant envers les capacités de résolution de problèmes démocratiques. Quelque chose a changé. Beaucoup ne croient plus que nous pouvons trouver le bon chemin vers le succès. Beaucoup pensent que les choses empirent chaque jour en Allemagne. Mais nous, à la CDU, ne nous contentons pas de pointer les problèmes ; nous proposons également des solutions réelles et agissons. Nous l'avons montré avec l'immigration et l'économie. Les gens reconnaissent notre compétence dans ces domaines.

Que se passerait-il en Thuringe si l'AfD prenait le pouvoir et que Höcke devenait ministre-président?

Personne ne formera une coalition avec l'AfD. Björn Höcke est une menace et un désastre pour ma patrie. Cela aurait des conséquences significatives pour notre développement économique et le marché de l'emploi. Höcke n'a aucune expérience de gouvernement, ce qui est une bonne chose. Un vote de protestation pour l'AfD ne changera rien en Thuringe. Mais un vote pour la CDU fera une réelle différence et nous fera avancer.

La Thuringe a actuellement un commissaire d'arrondissement AfD à Sonneberg. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son mandat?

Je ne suis pas la bonne personne pour tirer des conclusions du mandat d'un commissaire d'arrondissement AfD à Sonneberg.

Nous avons réalisé des gains significatifs lors des élections de printemps aux districts et aux maires. Nous avons maintenant les maires d'Erfurt, Weimar, Gera, Suhl, Altenburg et Eisenach. Cela ne s'est jamais produit auparavant. De nombreux bureaux de district et mairies ont accueilli une nouvelle génération, et il y a un véritable sentiment de renouveau. Grâce à notre force municipale, nous pouvons tenir nos promesses. Contrairement au commissaire d'arrondissement AfD à Sonneberg, qui parle beaucoup mais ne fait rien, le commissaire d'arrondissement CDU Christian Herrgott dans le district de Saale-Orla a mis en place des obligations de travail dans les logements communaux. Les personnes bénéficiant de l'aide sociale doivent contribuer en retour. Il s'agit d'une question de justice. Jusqu'à présent, 100 personnes sont impliquées, un tiers travaillant déjà à temps plein, et cela fonctionne.

Le sujet surprenant qui préoccupe les gens est la guerre en Ukraine, qui a peu à voir avec la politique de l'État. Comment expliquer cela aux gens?

Le désir de paix nous unit tous, moi compris. Je pense qu'il est important de prendre ces préoccupations au sérieux. Un gouvernement d'État dirigé par la CDU représenterait les vues des Thuringiens à Berlin. Les initiatives diplomatiques doivent être plus prononcées. Je me demande souvent ce que fait Annalena Baerbock, à part voyager dans le monde et faire des discours sur ses opinions morales personnelles. Son travail consiste à rassembler les gens et à formuler une position européenne commune. Cependant, la politique mondiale ne se décide pas au Parlement d'État de Thuringe. Les Thuringiens le savent.

Le point de vue de la CDU fédérale sur l'Ukraine vous nuit-il ? Il est clairement pro-Ukraine, pro-livraisons d'armes.

La CDU est le plus grand parti pacifiste d'Europe. La paix et la liberté dans l'UE et l'OTAN ont toujours été l'objectif de la CDU, comme sous Helmut Kohl. Il n'est pas étonnant que Poutine ait commencé la guerre lorsque la CDU n'était plus au pouvoir. Michael Kretschmer et moi faisons également entendre nos voix au niveau fédéral, représentant la Saxe et la Thuringe.

Le sujet de l'immigration préoccupe les gens. La Thuringe a également besoin d'immigration sur le marché du travail, comme la CDU le reconnaît également. N'est-ce pas déjà trop favorable aux immigrants pour la Thuringe?

Non, au contraire. Nous sommes ouverts d'esprit mais sélectifs en matière de politique d'immigration. Nous décidons qui vient chez nous. Les gens ont un sens aigu de ce qui est juste. Nous avons été parmi les premiers en Allemagne à mettre en place la carte de paiement avec un commissaire d'arrondissement CDU de Thuringe. D'autres ont suivi. Nous soutenons également une politique de rapatriement cohérente, qui manque dans la coalition de gauche-verte et de la lumière de Berlin.

Nous avons besoin de travailleurs compétents dans le secteur médical. Sous l'administration actuelle de gauche, nous sommes maintenant la dernière région d'Allemagne à reconnaître les qualifications médicales étrangères, ce qui prend presque un an et nuit à la Thuringe. Environ un quart des médecins d'hôpital ici viennent d'un milieu migrant. Nous avons besoin d'une politique cohérente envers les personnes qui cherchent de meilleures opportunités ici et utilisent nos services sociaux. D'un autre côté, nous avons besoin des travailleurs qualifiés dont nous avons besoin. Nous devons concilier les deux.

Ils plaident pour un arrêt de l'immigration illégale. Par là, ils font référence aux réfugiés qui migrent en Allemagne. Mais comment proposez-vous d'aborder cela depuis Erfurt, ou peut-être s'agit-il plutôt d'un appel à Berlin et Bruxelles?

L'immigration illégale ne peut être résolue uniquement par les expulsions, mais en déterminant clairement qui arrive dans notre pays. Saxe et Bavière ont mis en place des contrôles frontaliers qui ont donné des résultats significatifs. Une administration de Thuringe pourrait mettre en place des mesures similaires. Par exemple, en utilisant des cartes de paiement ou des exigences en matière d'emploi. Le gouvernement de coalition n'a toujours pas compris cela. Quelles que soient les circonstances de l'entrée en Allemagne, ils peuvent rester - ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons besoin d'un contrôle plus strict. Le respect de la loi et de l'ordre doit être maintenu. Cela implique également l'expulsion de certaines régions de Syrie et d'Afghanistan. Un criminel d'Afghanistan doit être expulsé, il n'y a pas de débat là-dessus.

Si vous souhaitez servir comme ministre-président, vous avez besoin d'un partenaire de coalition. Un allié potentiel pourrait être le BSW. During our conversation in May, you stated the party was a mystery. You couldn't define its core beliefs. Have you since gained any new insights?

Au cœur des choses, rien n'a changé. Tant que Sahra Wagenknecht tire les ficelles de Thuringe depuis la Sarre, nous n'avons pas de grounds pour un dialogue avec le BSW. Cependant, je serais ouvert à discuter des questions thuringiennes et des solutions potentielles avec Frau Wolf. Nos défis en Thuringe comprennent les absences élevées à l'école, la pénurie de médecins de famille, le déclin économique, la qualité de vie la plus faible, le retard dans la numérisation et la bureaucratie la plus importante. Ce sont les défis que nous devons surmonter. Plus la CDU est forte, plus nous pouvons accomplir. Tout le reste suivra après l'élection.

What do you consider agreements like: In Thuringia, the CDU supports the BSW candidate for Minister President, and in return, the BSW supports Michael Kretschmer in Saxony?

C'est absurde, je refuse même d'envisager une telle idée. Le BSW n'a que environ 50 membres en Thuringe. Nous avons présenté seuls 4 500 candidats aux élections locales. Pour élaborer et mettre en œuvre des politiques, vous avez besoin d'une base solide. Nous l'avons, c'est pourquoi je suis confiant que la CDU dépassera clairement toutes les autres parties.

Une collaboration avec l'AfD n'est pas envisagée. Mais où cela commence-t-il, où cela se termine-t-il? L'année dernière, vous avez déjà travaillé ensemble pour réduire la taxe sur la transmission immobilière. Verrons-nous plus de telles collaborations?

Mon objectif est de conduire un gouvernement avec une majorité stable. Ce n'est même pas une question.

If you could only implement measures against lesson cancellations and doctor shortages in conjunction with the AfD, what then?

Une fois de plus: Nous cherchons à former un gouvernement stable dirigé par la CDU pour restaurer la tranquillité en Thuringe et faire progresser notre nation. Nous n'avons pas besoin de l'AfD pour cela. Il est essentiel d'aborder les préoccupations des gens. Même les préoccupations des supporters de l'AfD seront prises en compte et abordées par un gouvernement dirigé par la CDU.

What would your ideal coalition look like?

Comme tout le monde le sait, cela aurait idéalement été une coalition Jamaica. Mais je ne cours pas après des coalitions, je cours après une forte CDU.

La coalition du feu de signalisation devrait en fait se dissoudre. C'est simplement une coalition de convenance maintenant. Le leader du parti des Verts, Nouripour lui-même, a déclaré que c'était un gouvernement de transition. Mais excusez-moi, alors vous devriez vous effacer. L'Allemagne ne peut plus perdre de temps. Nous sommes dans une situation économique critique. Quelque chose a changé. De nouvelles élections seraient avantageuses maintenant. Si la Thuringe pouvait contribuer à une victoire forte de la CDU, ce serait un signe positif.

Regarding your question about coalition possibilities, do you still view the BSW as a potential partner, despite their political differences with the CDU?

Despite the differences, I believe it's important to engage in dialogue with all parties that share our commitment to addressing Thuringian issues. However, any potential collaboration would need to be based on shared values and a shared vision for the future of Thuringia.

In light of your ongoing campaign and the upcoming election, what role do you see The Commission playing in this process?

The Commission plays a crucial role in ensuring fairness and transparency in the election process. Its role is to ensure that all parties have equal opportunities to campaign and that the vote is conducted in accordance with the laws of Germany. As a responsible and trustworthy candidate, I welcome the oversight and guidance provided by The Commission.

