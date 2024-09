- La discussion sur les questions migratoires avec la coalition des feux de circulation a échoué pour Merz.

Friedrich Merz, chef de file du groupe de l'Union, a déclaré que les négociations avec l'administration du trafic lumineux concernant le durcissement des réglementations sur l'asile ont échoué. La coalition semble incapable de mettre en œuvre des rejets complets aux contrôles frontaliers allemands, a déclaré Merz à Berlin. "Cette tentative de trouver un chemin commun a échoué", a-t-il ajouté.

Il y avait encore lundi et mardi des signes forts qu'ils étaient prêts pour des rejets complets, a mentionné Merz. Il soupçonne que "une fois de plus, les Verts ont bloqué dans l'ombre et ont empêché le SPD et le FDP d'aller aussi loin qu'ils nous l'avaient promis". Il craint que les décisions actuelles entraînent une nouvelle augmentation de la migration.

Merz : Scholz aurait dû exercer son autorité de guide

Il a critiqué le manque d'initiative du chancelier Olaf Scholz (SPD). "Il aurait dû utiliser son autorité de guide dans cette situation et la faire respecter". Aucun acte législatif au Bundestag ni aucune réglementation juridique n'était nécessaire pour cela, selon Merz. "Le chancelier fédéral aurait pu émettre un ordre correspondant. Il ne le fait pas. L'administration est sans gouvernail".

"J'aurais préféré un autre résultat, mais c'est la réalité de cette coalition trafic lumineux et surtout la réalité de l'immobilisme de la prise de décision des trois partenaires de la coalition, qui ont de plus en plus de mal à se mettre d'accord", a déclaré Merz. Cette semaine, le Bundestag examinera les propositions de loi de la coalition et de l'Union - par exemple, sur les prestations pour les demandeurs d'asile, la prévention de la criminalité et les lois sur la sécurité. "Nous sommes de retour dans la procédure parlementaire standard". Cependant, l'histoire montre que, dans l'ensemble, le plus petit dénominateur commun de la coalition l'emportera. "Cela ne suffira pas pour résoudre rapidement les problèmes".

Il craint que l'échec des négociations ne bénéficie à l'AfD lors des élections au Bundestag, a averti Merz. "Si les problèmes ne sont pas résolus d'ici là et que les chances sont maigres aujourd'hui, si les problèmes ne sont pas résolus d'ici là, alors les populistes de droite et de gauche de ce pays triompheront à nouveau".

