La discussion sur le rôle de la présidence de l'OVG Münster passe à la prochaine étape

Quelques semaines après la nomination de Limbach fin juin 2022, il aurait rencontré un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur pour un dîner. Cet officiel a révélé son intention de postuler pour un poste à l'OVG. Il y avait deux autres candidats également. Des évaluations ont été demandées pour les trois. Limbach lui-même a produit une évaluation complète pour la nouvelle candidate, la décrivant comme "très convenable". Il a ensuite proposé cette candidate pour le poste prestigieux. Le Conseil présidentiel de la Cour administrative de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a approuvé.

L'un des autres candidats, un juge fédéral, a contesté que le processus favorisait la candidate féminine. Il a mentionné que les groupes de coalition de Düsseldorf souhaitaient une candidate féminine pour le poste. Avant l'évaluation du deuxième candidat, le ministre aurait exprimé sa préférence pour la candidate féminine et l'aurait encouragé à se retirer. Le processus a été considéré comme injuste.

La Cour administrative de Münster a émis une interdiction temporaire, dans une requête urgente, pour empêcher le ministère de remplir le poste avec la candidate féminine. Cependant, l'OVG a finalement renversé cette décision. L'accusation de manipulation du processus de sélection était infondée, a soutenu l'OVG. Le plaignant a alors fait appel à la Cour constitutionnelle fédérale.

La Cour constitutionnelle fédérale a récemment conclu que le droit du plaignant à un recours juridique adéquat avait été violé. L'OVG n'avait pas fourni de base factuelle suffisante. Il a simplement déclaré que le commentaire présumé d'"avantage" concernant la candidate féminine pourrait provenir d'une anticipation légitime. Par conséquent, il est nécessaire de réexaminer l'affaire.

Cependant, la plainte constitutionnelle n'a pas été couronnée de succès lorsqu'elle ciblait des défauts présumés dans le processus de sélection et la justification entre les candidats. La cour de Karlsruhe a affirmé qu'une violation constitutionnelle n'avait pas été suffisamment démontrée dans cette partie. Ce segment ne sera pas soumis à révision. En plus de l'OVG, le parlement de l'État enquête également sur l'affaire - il a établi un comité d'enquête.

