- La discussion sur l'amélioration des réglementations sur les couteaux gagne du terrain

Suite à l'incident de poignardage de Solingen et avant les élections régionales dans les régions de l'Est, il semble y avoir un élan dans le débat jusqu'alors stagnant sur les réglementations plus strictes concernant les couteaux. Le ministre fédéral de la Justice, Marco Buschmann, a annoncé des négociations sur les réglementations concernant les couteaux. "Nous allons maintenant discuter au sein du gouvernement de la manière dont nous pouvons poursuivre la lutte contre ce type de violence liée aux couteaux", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag". Jusqu'à présent, le FDP a rejeté les propositions de la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, en faveur de restrictions plus strictes.

Le SPD réclame un durcissement significatif de la législation, tandis que le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) et le parti de l'opposition Union soutiennent cette demande. Le principal défi avec les réglementations éventuelles plus strictes sur le port de couteaux est leur applicabilité, comme les capacités des forces de l'ordre dans les espaces publics.

Une attaque au couteau lors d'un festival de la ville de Solingen a fait trois morts et huit autres blessés, dont quatre grave, un vendredi soir. Le parquet général enquête sur le suspect pour meurtre et des liens présumés avec l'État islamique (EI).

Les élections à venir en Thuringe, en Saxe et au Brandenburg en septembre pourraient inspirer ces récents propos politiques. Les politiques de la coalition du trafic lumineux et de l'Union s'inquiètent des gains de popularité supplémentaires pour des partis comme l'AfD ou l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW).

Habeck : Plus de temps médiéval

Le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) a déclaré : "Si les règles avaient été plus strictes, l'horrible incident de Solingen aurait-il pu être évité ? C'est incertain." Cependant, un certain durcissement de la loi est approprié et nécessaire. Il a ajouté : "Plus de zones sans couteaux et réglementations plus strictes - les armes tranchantes et pointues ne sont pas nécessaires dans les espaces publics allemands. Nous ne vivons plus au Moyen Âge."

Klingbeil : Explorer toutes les voies contre la violence liée aux couteaux

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a déclaré à "Bild am Sonntag" à propos des incidents de Solingen : "Cette attaque terroriste apparente démontre : l'Allemagne a un problème avec la violence liée aux couteaux." Il réclame une interdiction quasi-totale des couteaux dans les rues : "À mon avis, il n'y a aucune justification pour que les gens portent des armes tranchantes dans la vie quotidienne. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour débarrasser les rues et les places allemandes des couteaux." Le vice-président de la faction SPD, Dan Wiese, a plaidé pour plus de zones sans couteaux, l'extension de l'interdiction de port pour les personnes condamnées, une interdiction de couteaux dans les transports en commun et une poursuite rapide des violations.

La faction de l'Union plaide en faveur de recherches aléatoires de couteaux

La faction de l'Union plaide en faveur de recherches aléatoires de couteaux. Le responsable parlementaire de l'Union au Bundestag, Thorsten Frei (CDU), a déclaré au "Rheinische Post" (lundi) : "Au lieu de simplement discuter en public de la bonne direction, le gouvernement fédéral doit agir." Faeser et Buschmann "doivent maintenant enfin présenter un plan concret pour lutter efficacement contre la violence liée aux couteaux en augmentation chez les jeunes hommes." Cela pourrait inclure des zones sans couteaux et un durcissement de la loi sur les armes, ainsi que des pouvoirs accrus pour la police, permettant des recherches aléatoires de couteaux. Le président de la CDU de Brandebourg réclame des pouvoirs de police accrus.

Le président de la CDU de Brandebourg, Jan Redmann, a réclamé : "Nous ne pouvons atteindre une sécurité plus élevée lors des festivals populaires qu'avec une surveillance vidéo moderne avec reconnaissance faciale et des contrôles aléatoires de sacs." Redmann vise à devenir ministre-président lors des élections du 22 septembre.

Le porte-parole de la faction parlementaire fédérale de l'AfD, Gottfried Curio, a accusé la ministre de l'Intérieur Faeser de ne s'intéresser qu'à "l'incapacité fondamentale à aborder les vraies causes d'un aussi haut niveau d'affinité pour la violence chez un nombre croissant de clients criminels" avec son "discours absurde sur les zones sans couteaux".

Le nombre d'attaques à l'arme blanche en Allemagne a augmenté ces dernières années, suscitant un débat national sur ce type de violence. En 2023, la police a signalé 8 951 incidents de coups et blessures graves avec des couteaux, soit une augmentation de presque 9,7 % par rapport à l'année précédente.

Selon les propositions de Faeser, les couteaux ne devraient être autorisés en public qu'à une longueur de lame de six centimètres au lieu de douze actuellement, et il devrait y avoir un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux.

Le directeur médical de l'hôpital municipal de Solingen, Thomas Standl, a déclaré à Welt TV que c'était "une fausse sécurité". "C'est un débat qui, à mon avis, ne nous mène pas vraiment quelque part", a-t-il déclaré. "Même trois à quatre centimètres peuvent atteindre l'artère carotide importante chez les individus normaux dans la région du cou." L'hôpital traite actuellement quatre des personnes blessées vendredi soir.

Zones sans armes et sans couteaux

Un porte-parole du ministère fédéral de l'Intérieur a expliqué que le durcissement de la loi sur les armes ne pouvait être qu'une partie d'une approche globale pour lutter contre la criminalité liée aux couteaux. Les interdictions de couteaux doivent être appliquées de manière cohérente, comme le font les policiers fédéraux dans les gares. De plus, des zones sans armes et sans couteaux doivent être établies par les autorités locales dans les zones à haut risque de violence.

Fin mai, par exemple, un homme afghan à Mannheim a blessé cinq membres du mouvement Pax Europa critique de l'islam et un policier avec un couteau. Le policier est décédé plus tard. Mi-juin, un homme afghan de 27 ans à Wolmirstedt, en Saxe-Anhalt, a été abattu par la police après avoir poignardé un homme de 23 ans et blessé plusieurs personnes lors d'une fête privée du Championnat d'Europe de football.

