- La discussion inhabituelle autour de Goretzka dans le cercle du Bayern Munich

Matthias Sammer (56 ans) est mécontent de la façon dont Leon Goretzka est traité par le FC Bayern Munich et l'équipe nationale allemande. Le manager Julian Nagelsmann a opté pour Goretzka pour l'Euro à domicile. Le FC Bayern espérait se séparer de ce joueur bien rémunéré et en quête de temps de jeu cet été.

Sammer a confié lors d'un événement Prime Video à Munich qu'il "marche sur des œufs" dans cette affaire. L'ancien directeur sportif du DFB et du FC Bayern connaît Goretzka, qui "a clairement ses propres objectifs", depuis qu'il a 16 ans.

"Inhabituel pour le FC Bayern Munich"

"Le FC Bayern Munich a choisi de gérer cela ainsi. Les raisons m'échappent. Personnellement, je n'aurais pas fait cela, mais je ne suis pas non plus celui qui paie son salaire, je ne sais pas ce que l'entraîneur pense de lui, je ne connais pas leur stratégie à long terme", a expliqué Sammer. "C'est quelque chose d'inhabituel pour le FC Bayern Munich, je n'ai jamais vu cela se produire ainsi au grand jour."

Sammer a insisté : "Je ne condamne rien, je me demande simplement ce que cela signifie pour l'état d'esprit d'un individu. Je n'ai jamais vu cela auparavant, même au plus haut niveau international." Goretzka n'est "pas un joueur en devenir", il a déjà remporté des titres. "Si je n'ai plus besoin de quelqu'un, je peux trouver une autre solution sans en faire un spectacle public."

Sammer parle de "signification"

Goretzka n'est plus un titulaire régulier au milieu de terrain défensif du FC Bayern. Il a également été utilisé en défense lors de la préparation. Lors du dernier match de Bundesliga contre le SC Freiburg, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 n'a été remplacé qu'à la 90e minute.

Si un joueur est critiqué publiquement, cela a "une signification", pense Sammer. "Je ne pense pas personnellement que c'est la bonne approche, mais cela ne signifie pas que j'ai raison."

"Promouvoir les gens publiquement"

Sammer a également évoqué les débats concernant les défenseurs munichois Dayot Upamecano et Min-jae Kim, ainsi que Matthijs de Ligt, qui a été vendu par la suite à Manchester United. "Je n'essaierais jamais de critiquer publiquement quelqu'un que je m'attends à voir performer dans trois semaines. Je ne ferais pas cela personnellement", a déclaré Sammer, qui est également expert pour Prime Video lors de cette saison de la Ligue des champions. "Il est toujours bon et précieux de soutenir et défendre les gens publiquement, mais c'est différent en coulisses."

Sammer a également évoqué l'exemple du joueur national Joshua Kimmich, dont l'ancien entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a suscité un débat au milieu de terrain. "Nous pouvons débattre : est-il le bon six ? Est-il le bon arrière droit ? Mais nous ne pouvons pas débattre du fait qu'il donne tout sur le terrain", a déclaré Sammer.

Les médias ont discuté des vues de Sammer sur la situation de Goretzka au FC Bayern Munich.

