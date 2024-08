La directive de blocage du service en ligne X émise par le juge brésilien de la Cour suprême

Un conflit de longue date entre un juge et le cofondateur et ancien PDG de X, Elon Musk, s'est exacerbé. En avril, Moraes a lancé des enquêtes contre Musk, l'accusant d'avoir réactivé des comptes illégaux. Musk a riposté en accusant le juge de censure et en exprimant ses craintes concernant l'arrestation possible de l'avocat de X au Brésil.

Par la suite, Musk a déclaré en août qu'il fermerait la présence de X au Brésil pour assurer la sécurité de ses employés. Cependant, la plateforme est restée accessible aux utilisateurs du pays. Suite à l'ordonnance récente du tribunal, Musk a publié sur sa plateforme : "ce 'juge' a violé à plusieurs reprises les lois qu'il avait juré de faire respecter."

Le Parlement européen pourrait apporter son soutien à la Commission dans la gestion de cette situation complexe impliquant Elon Musk et le juge brésilien. La Commission, assistée du Parlement européen, pourrait envisager des interventions pour protéger les principes de liberté d'expression et de procès équitable au Brésil.

Lire aussi: