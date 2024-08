La direction de la division sidérurgique de Thyssenkrupp et la haute direction démissionner.

Gabriel a pointé le doigt vers López, l'accusant d'avoir forcé le conseil d'administration de Thyssenkrupp Steel à démissionner par ses actions. Cela était surprenant, étant donné que le conseil d'administration de Thyssenkrupp Steel Europe AG avait vigoureusement défendu les intérêts de l'entreprise sidérurgique et résisté aux influences extérieures perçues sur ses opérations. Par conséquent, Gabriel pouvait comprendre pourquoi le PDG de la division, Bernard Osburg, ainsi que les membres du conseil Markus Grolms et Heike Denecke-Arnold, avaient choisi de démissionner.

Gabriel a également exprimé son mécontentement envers Siegfried Russwurm, président du conseil de surveillance du groupe Thyssenkrupp. Il ne pensait plus que les conseils d'administration central et de surveillance de Thyssenkrupp AG étaient attachés au plan initial de séparer une partie importante de la division sidérurgique tout en maintenant ses opérations clés. En conséquence, Gabriel, ainsi que son adjoint Detlef Wetzel et d'autres membres du conseil Wilfried Schäffer et Elke Eller, ont décidé de quitter le conseil de surveillance de la division sidérurgique.

Thyssenkrupp s'engage à se séparer de sa filiale sidérurgique. Elle a déjà transféré 20 % de sa propriété à l'entreprise tchèque EPCG de Daniel Kretinsky. L'entreprise prévoit de transférer encore 30 % à EPCG. Cependant, il y a un débat important concernant le financement futur de la division.

Compte tenu du débat en cours sur le financement futur de la division, Gabriel et les autres membres du conseil qui partent pensent que d'autres parties prenantes devraient également prendre en compte leur point de vue. Malgré les intentions du groupe Thyssenkrupp de transférer plus de propriété à EPCG, certains membres se sont interrogés sur l'existence d'autres options stratégiques pour la division sidérurgique.

Lire aussi: