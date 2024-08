- La diplomatie du Moyen-Orient s'oppose à l'expansion de la guerre.

Dix jours après l'élimination de deux dirigeants ennemis d'Israël à Téhéran et Beyrouth, il reste incertain si et quand l'Iran et le Hezbollah libanais mettront à exécution leur menace de riposte massive contre Israël. Si la population en Israël semble imperturbable, continuant ses activités quotidiennes, les forces militaires du pays sont en alerte maximale depuis plusieurs jours. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont déployé des navires de guerre et des avions de combat supplémentaires dans la région.

Parallèlement, des efforts diplomatiques intenses sont en cours pour désamorcer la situation explosive. Au centre de ces efforts se trouvent les pourparlers indirects au point mort entre Israël et le Hamas palestinien radical pour mettre fin à la guerre de Gaza qui dure depuis dix mois et obtenir la libération de plus de 100 otages détenus par le Hamas. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar médient ces pourparlers.

Une ronde de négociations prévue pour jeudi prochain au Caire ou à Doha pourrait être déterminante. Des négociations intenses sur des aspects spécifiques de l'accord proposé, tels que la sécurisation future de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, sont reportedly en cours. Selon le journaliste israélien Barak Ravid sur "axios.com", les résultats de la semaine prochaine montreront "si la région se dirige vers une guerre sans fin ou s'il y aura un changement significatif pour la première fois depuis le 7 octobre (le début de la guerre de Gaza)". Des responsables israéliens ont décrit la ronde de jeudi comme un "moment maintenant ou jamais".

Le Hamas dans la bande de Gaza est soutenu par l'Iran. La milice chiite pro-iranienne Hezbollah a tiré des roquettes et des drones sur le nord d'Israël depuis le début de la guerre de Gaza, affirmant le faire en solidarité avec le Hamas. Des pas substantiels vers la résolution de la guerre de Gaza prennent une signification accrue car l'Iran et le Hezbollah ont répété à maintes reprises qu'ils voulaient réduire les hostilités contre Israël une fois qu'Israël mettrait fin à la guerre à Gaza.

La menace d'une conflagration régionale plane depuis que deux figures de premier plan du Hamas et du Hezbollah ont été tuées il y a dix jours. Le chef des affaires étrangères du Hamas, Ismail Haniyeh, est mort dans une explosion dans sa chambre d'hôtel au gouvernement iranien à Téhéran. Fuad Shukr, une sorte de chef militaire du Hezbollah, a été tué dans une frappe de drone à Beyrouth quelques heures plus tôt. Israël a revendiqué la responsabilité de l'élimination ciblée de Shukr mais n'a pas commenté l'attaque sur Haniyeh. À la fois Téhéran et le Hamas croient qu'Israël est derrière l'assassinat. L'Iran et le Hezbollah ont menacé de riposter massivement pour les deux meurtres.

Israël et ses alliés croient pouvoir intercepter une grande partie des roquettes, missiles de croisière et drones avec des systèmes de défense modernes. Cependant, si de nombreuses personnes sont tuées, Israël pourrait riposter avec une force massive, ce qui pourrait déclencher une escalade incontrôlable et une grande guerre au Moyen-Orient, même si aucune des deux parties ne le souhaite.

Le plus grand obstacle dans les pourparlers de Gaza ces derniers temps était la position intransigeante du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Avec de nouvelles exigences sans fin, il a bloqué les étapes vers un accord, même en alienant les États-Unis et les chefs de file de son propre appareil de sécurité, qui participent aux pourparlers selon les instructions de Netanyahu. Netanyahu dirige un gouvernement de coalition avec des partis de droite et ultra-religieux, qui menacent de renverser le gouvernement s'il fait des concessions au Hamas.

Protestations contre "lounge lizard" Netanyahu

Des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv et dans d'autres villes israéliennes pour un accord sur Gaza qui pourrait conduire à la libération de 115 otages détenus par le Hamas islamiste. "C'est notre dernière chance d'atteindre un accord qui sauve des vies", a déclaré la mère d'un captif lors du rassemblement de Tel-Aviv. "Netanyahu continue de mettre en danger la vie des otages pour garder son siège", a-t-elle déclaré à Haaretz. Des protestations supplémentaires ont été signalées à Jérusalem, Haïfa, Beersheba et à l'extérieur de la villa privée de Netanyahu à Caesarea.

Le 7 octobre 2021, le Hamas et d'autres groupes de la bande de Gaza ont attaqué le sud d'Israël, tuant plus de 1 200 personnes et en prenant 250 en otages. Cet massacre sans précédent a déclenché la guerre de Gaza, pendant laquelle Israël cherche à démanteler le Hamas et d'autres groupes militants dans la bande de Gaza.

Pendant une brève trêve, plus de 100 otages ont été libérés, principalement des femmes et des personnes âgées. Les otages libérés ont rapporté des conditions inhumaines, de la privation, de la violence et du terrorisme psychologique. Le Hamas détient toujours 115 otages, Israël en déclarant 41 morts. De nombreux autres peuvent ne pas être en vie.

Douze morts après une attaque contre un abri de réfugiés

Un raid aérien israélien sur un bâtiment scolaire à Gaza City a tué des douzaines de personnes samedi, selon des rapports palestiniens. Un porte-parole du Service de défense civile palestinien contrôlé par le Hamas a déclaré qu'au moins 93 personnes étaient mortes dans le bâtiment utilisé comme abri de réfugiés. L'armée israélienne a confirmé la frappe, ciblant un centre de commandement du Hamas dans le bâtiment. Au moins 19 commandants et combattants du Hamas et du Jihad islamique ont été tués.

Des témoins ont rapporté que la frappe s'est produite pendant les prières du matin, la salle de prière étant utilisée par des miliciens.

