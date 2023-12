La diplomatie des nouilles au Yaoji Chaogan : les clients se pressent dans le restaurant populaire de Pékin que M. Biden a visité en 2011.

Le propriétaire de Yaoji Chaogan, un restaurant de Pékin qui a accueilli M. Biden en 2011, semble faire partie de cette catégorie.

Peu après que M. Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine de 2020, le restaurant a attiré des files d'attente de Chinois curieux qui espéraient goûter ce que le président élu avait mangé il y a neuf ans.

"Je pense que cela reflète en partie l'intérêt des gens pour la campagne de M. Biden", explique Yao Yan, le propriétaire, à CNN Travel.

"Aujourd'hui, lorsque les gens viennent à Pékin, que ce soit pour le travail ou pour voyager, ils ne veulent pas seulement voir des sites pittoresques ou historiques ; ils veulent aussi découvrir la culture culinaire de Pékin. Lorsque les gens ont appris que Joe Biden était allé dans notre restaurant, ils sont venus ici pour voir ce qu'il avait goûté auparavant."

La célèbre visite de 2011

M. Biden, qui était alors en visite à Pékin en tant que vice-président des États-Unis, s'est arrêté à l'improviste dans ce restaurant familial sans chichis le 18 août 2011.

"Son arrivée a surpris et ravi les convives", se souvient M. Yao.

"Le vice-président Biden était très facile à vivre et plein d'humour. Les gens l'applaudissaient de temps en temps. Il était heureux d'être avec les Chinois. Il a présenté sa petite-fille, puis il a pris des photos avec les convives et a échangé avec eux. Il a goûté nos plats et a fait de bons commentaires sur notre nourriture. Il les a trouvés délicieux".

Yaoji Chaogan (traduit par "foies frits de Yao") est spécialisé dans le chaogan, un ragoût populaire de Pékin à base de foie et d'intestins de porc.

M. Biden n'a toutefois pas bravé le plat d'abats.

Lui et l'équipe de visiteurs - un groupe de cinq personnes - ont commandé cinq assiettes de zha jiang mian (nouilles à la pâte de haricots), dix petits pains à la vapeur, des concombres écrasés, des pommes de terre râpées et des salades d'igname de montagne.

Après son repas, le "Biden Set", qui comprend les plats qu'il a dégustés, a été ajouté au menu en son honneur.

"Je n'ai pas été déçu [qu'il n'ait pas goûté le Chaogan]", déclare Yao. "Le Chaogan est unique. Les habitants de Pékin connaissent le goût de ce plat depuis leur enfance et sont plus habitués à le manger. En revanche, les amis qui viennent d'ailleurs n'ont pas forcément l'habitude d'en manger. Par ailleurs, c'est Biden qui a décidé de venir à Yaoji, et nous ne lui avons fait aucune recommandation.

"Il n'en reste pas moins que M. Biden connaît très bien la culture culinaire chinoise, puisqu'il a commandé des nouilles à la pâte de haricots, un plat authentique qui représente Pékin.

Les médias locaux ont noté que M. Biden s'est excusé d'avoir perturbé le déjeuner de ses compagnons de table et a payé 100 yuans (15 dollars) pour le repas de 79 yuans de son équipe. Il aurait demandé au restaurant de garder la monnaie, car il est d'usage aux États-Unis de laisser un pourboire, et aurait fait un geste pour compenser les désagréments causés.

Cet arrêt très médiatisé a été qualifié de "diplomatie des nouilles" par les médias chinois.

"En tant qu'entreprise, nous étions également heureux de présenter la culture culinaire de notre pays à des amis étrangers", explique M. Yao. "Nous nous sommes sentis très honorés de pouvoir leur faire goûter notre cuisine chinoise.

"Nous l'accueillons à tout moment

Bien que la visite n'ait duré que 20 minutes, elle a suffi à relancer les affaires de Yaoji Chaogan. Le magasin, fondé il y a plus de 30 ans, a ouvert une deuxième succursale en 2012. Il compte actuellement trois points de vente.

La victoire de Joe Biden a suscité une nouvelle vague d'intérêt pour le restaurant original de 40 places de Yaoji Chaogan, situé à proximité de l'historique Gulou (Tour du tambour) de la capitale chinoise.

À la suite de sa récente victoire, des habitants et des médias affamés sont venus prendre des photos d'un mur couvert de photos de la visite du président élu et commander le "Biden Set".

"Lorsque Biden est venu, j'étais encore à l'université. Qui aurait cru que, neuf ans plus tard, ce vieux monsieur avait réalisé son rêve de devenir président des États-Unis ? J'espère que les relations sino-américaines pourront bientôt sortir du creux de l'ère Trump", a déclaré un dîneur, selon un rapport du China Times de Taïwan.

Un autre mangeur a commenté la hausse des prix au fil des ans, notant qu'un bol de nouilles coûte maintenant 18 yuans (2,70 $). Il y a neuf ans, il coûtait 9 yuans (1,40 dollar).

Yaoji Chaogan a recueilli des critiques correctes au fil des ans et a obtenu une note de 3,94 étoiles sur cinq sur Dianping, le site d'évaluation culinaire le plus populaire de Chine.

La plupart des critiques se rendent à Yaoji pour son chaogan ainsi que pour son petit-déjeuner à la pékinoise - jiaoquan (anneaux de pâte frits) avec du lait de haricots mungo.

"Si M. Biden a l'occasion de venir à Pékin lorsqu'il deviendra président des États-Unis, j'espère qu'il reviendra dans notre restaurant pour goûter à nouveau aux plats pékinois", déclare M. Yao.

"En tant que vieil ami et en tant que dîneur, nous lui souhaitons la bienvenue à tout moment.

Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité politique braque les projecteurs sur les plats de rue chinois.

Xi Jinping a également suscité quelques engouements alimentaires.

Un "set du président" a été créé à la boutique de boulettes à la vapeur Qing-Feng de Pékin après qu'il a fait la queue, payé et pris lui-même son repas de boulettes à 21 RMB (2 $) en 2013.

M. Xi a également contribué à stimuler la vente de nouilles au sang de porc en visitant un magasin de nouilles à Fuzhou, il y a plus de vingt ans. Il y est retourné en 2014.

Source: edition.cnn.com