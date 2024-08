- La diminution de la durée de vie moyenne en Thuringe est en légère baisse.

Diminution de l'espérance de vie en Thuringe

D'après les calculs de l'Office statistique d'Erfurt, les filles nées aujourd'hui en Thuringe peuvent s'attendre à vivre jusqu'à 82,6 ans, tandis que les garçons sont estimés vivre jusqu'à 76,8 ans. Cette diminution de l'espérance de vie est estimée sur la base des données de mortalité pour la période 2021 à 2023 et s'élève à quelques semaines pour les deux sexes. Cette baisse est attribuée à des modifications des taux de mortalité généraux et à un impact statistique, avec des statistiques de population ajustées d'après le recensement de 2022.

Espérance de vie inférieure à la moyenne nationale

Les calculs de l'Office fédéral de la statistique indiquent que l'espérance de vie pour les filles nées aujourd'hui en Thuringe est inférieure de 0,40 an à la moyenne nationale. Pour les garçons nés aujourd'hui, l'écart est plus important, de 1,4 an. Cependant, cet écart s'est quelque peu réduit ces derniers temps.

L'espérance de vie en Thuringe présente des variations selon les groupes d'âge. Elle augmente légèrement pour les personnes âgées de plus de 80 ans, avec une Expectative de vie supplémentaire de 7,6 ans pour les hommes et de 9,2 ans pour les femmes. En revanche, l'espérance de vie pour les hommes de 65 ans a légèrement diminué, avec 16,9 ans supplémentaires, tandis que les femmes de ce groupe d'âge peuvent s'attendre à vivre 20,7 ans de plus.

Prévision de diminution de la population

D'après un rapport de la Fondation Bertelsmann, la Thuringe devrait connaître l'une des plus importantes baisses de population parmi les États allemands dans les décennies à venir. Entre 2020 et 2040, la population de l'État devrait diminuer d'environ 230 000 personnes, soit 10,9 %, pour atteindre 1,89 million. Cette baisse aura des conséquences variables selon les régions et les villes, les municipalités de petite taille comptant moins de 20 000 habitants étant les plus touchées. Les villes d'Erfurt, de Jena et de Weimar sont cependant attendues pour rester relativement stables. La population de Thuringe a augmenté de 18 000 habitants en 2022, principalement grâce à l'immigration. Actuellement, l'État compte environ 2,1 millions d'habitants.

