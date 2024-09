- La diffusion d'informations trompeuses sur le Mpox

Cette fois-ci, il ne s'agit pas du Covid-19 semant le chaos, mais plutôt de la variole du singe. Les rumeurs se propagent comme un feu de brousse dans certains cercles des réseaux sociaux, avec des théories du complot familières de l'époque du Covid-19 qui sont maintenant appliquées à cette maladie, précédemment connue sous le nom de 'Affenpocken'.

Bien que le coronavirus ait largement disparu de nos vies quotidiennes en Allemagne, les fausses informations sur le Covid-19 sont principalement partagées parmi des groupes en ligne spécifiques. D'un autre côté, les fausses allégations concernant la variole du singe ont récemment gagné du terrain sur des plateformes telles que Facebook, X, TikTok, Telegram, etc.

Selon Miro Dittrich du Centre de surveillance, d'analyse et de stratégie (Cemas), les discussions sur la variole du singe peuvent également être trouvées dans les canaux Telegram d'extrême droite et théoriques du complot. Une analyse de près de 5 000 canaux et groupes Telegram mi-août a révélé que les mots-clés "Affenpocken" ou "Monkeypox" étaient mentionnés fréquemment.

Image trompeuse de l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment déclaré une "urgence sanitaire d'intérêt international" en raison de la propagation croissante d'une variante spécifique du virus de la variole du singe (Clade Ib) en Afrique. Cette mesure visait à augmenter la vigilance des autorités mondiales.

Cependant, une déclaration trompeuse s'est répandue en ligne, affirmant que l'OMS avait simultanément ordonné aux gouvernements de se préparer à de nouveaux mégaconfinements. Ce n'est pas vrai, et une telle directive est infondée : l'organisation internationale n'a pas l'autorité ni la capacité de le faire. "Seuls les pays eux-mêmes ont la souveraineté pour prendre des décisions et mesures pour la santé de leurs populations", explique le porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, à l'agence de presse allemande (dpa).

Le narrative d'un pouvoir excessif de l'OMS a pris de l'ampleur ces derniers temps, en particulier pendant l'époque du Covid-19 - et était tout aussi faux à l'époque qu'actuellement.

Covid-19, variole du singe, désinformation

Il semble que les allégations fausses de la pandémie soient directement transférées à la variole du singe. Selon l'expert du Cemas, Dittrich, "les idéologues du complot peuvent toujours atteindre des gens, mais l'intérêt a Significativement diminué pour un groupe spécifique."

"Si une nouvelle maladie apparaît et qu'il y a un vaccin pour elle, elle sera naturellement intégrée dans le même narrative", ajoute Dittrich. "Il n'importe pas aux idéologues du complot combien la variole du singe est dangerous, comment elle est transmise ou quel type de vaccination aide contre elle."

Il est important de noter que les deux virus diffèrent considérablement l'un de l'autre. Le principal chemin de transmission des deux virus diffère grandement. Alors que le Sars-Cov-2 est principalement transmis par de petites gouttelettes dans l'air, le contact peau à peau est le principal chemin de transmission de la variole du singe.

Cela concerne principalement le contact peau à peau rapproché lors de rapports sexuels ou de câlins, de massages et de baisers intenses. Le risque d'infection est particulièrement élevé chez les personnes ayant des rashs, des blessures ou des croûtes.

Selon les rapports du RKI, aucun cas confirmé de Mpox avec le clade I n'a été signalé en Allemagne à ce jour (au 31.8.), qui est censé causer une maladie plus grave que la variante virale previously circulant (clade IIb). Environ 3 800 cas de clade IIb ont été enregistrés dans tout le pays par le RKI, la plupart (environ 3 700) se produisant de début été à l'automne 2022.

"La variole du singe n'est pas le nouveau Covid", déclare clairement le directeur de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, mi-août à Genève. Il a répondu à une question sur les éventuels confinement comme pendant la pandémie de Covid, "Non". L'OMS ne recommande pas non plus le port de masques.

De plus, des vaccins contre la variole du singe ont été disponibles depuis longtemps, mais la désinformation continue de se propager sur les réseaux sociaux. "Le problème fondamental est que de nombreuses personnes qui ont rejeté les vaccinations pendant la pandémie ne se souciaient pas vraiment des effets spécifiques de la vaccination", dit Dittrich.

La variole du singe peut affecter n'importe qui, pas seulement les personnes gay.

Certaines personnes nient l'existence de la variole du singe, tandis que d'autres en minimisent le danger. D'autres ne nient pas le diagnostic mais stigmatisent les personnes atteintes comme pécheresses. Une fausse croyance courante est que la variole du singe est exclusivement une infection sexuellement transmissible entre hommes. Un stigma similaire pour les hommes gay et bisexuels existait avec le SIDA/VIH il y a des décennies.

En Allemagne, jusqu'à présent, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ont été particulièrement touchés par le clade IIb. Cependant, le genre ne joue aucun rôle dans l'infection, et elle est possible lors de contacts sexuels hétérosexuels ou d'autres contacts rapprochés avec les humains. En Afrique, les femmes subissent des fausses couches, et de nombreux enfants sont touchés, en particulier par le clade I.

"We see in the far-right scene that homosexuality is equated with perversion and immorality", explains Dittrich. "Then it's said: 'Look, here, they're bringing you the diseases.'"

Faites preuve de prudence lors de la recherche de théories douteuses sur Internet.

Les affirmations non vérifiées circulant sur les plateformes sociales ont généralement un potentiel plus élevé de propagation de la désinformation. Le fonctionnement des plateformes de médias sociaux amplifie ce problème - en modifiant constamment pour correspondre à l'empreinte en ligne des utilisateurs, elles distribuent du contenu qui correspond aux croyances précédemment endossées, établissant ainsi des chambres d'écho ou des points de vue confinés. Ces zones sûres ou bulles intensifient la croyance qu'une perspective particulière est justifiée, tandis que les points de vue contradictoires sont laissés sans réponse.

[OMS, Questions et réponses concernant Mpox Services scientifiques par le Parlement allemand, au sujet du traité pandémique de l'OMS, RKI concernant les vaccins Mpox, le directeur de l'OMS Europe Kluge discutant de Mpox]

Lire aussi: