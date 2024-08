Le dernier tour de chant de RTL Aktuell attire un large public

- La diffusion d'adieu récolte des chiffres impressionnants.

Pendant plus de 32 années palpitantes, le duo composé de Peter Kloeppel (65 ans) et d'Ulrike von der Groeben (67 ans) a régalé les téléspectateurs de "RTL Aktuell". Devenus des figures incontournables de la télévision allemande, ils ont participé à 4 580 émissions. Il n'est donc pas surprenant que leur départ ait suscité autant d'intérêt. Selon AGF Videoforschung et GfK, pas moins de 2,74 millions de téléspectateurs ont regardé leur dernier journal télévisé.

Le cadeau d'adieu de RTL Aktuell à Kloeppel et von der Groeben

Le 23 août, "RTL Aktuell" a réalisé un impressionnant taux d'audience de 18,9 % auprès du public général. Chez les 14-49 ans, ils ont dépassé les attentes avec un taux de 24,1 %, attirant 554 000 téléspectateurs. Ces chiffres sont d'autant plusremarkables que "RTL Aktuell" affiche habituellement un taux d'audience de 15,3 % auprès du public général et de 16,7 % auprès des 14-49 ans tout au long de l'année.

Le départ de Kloeppel et von der Groeben célébré

En un hommage émouvant, RTL a invité la présentatrice vedette Frauke Ludowig (60 ans) à animer une émission spéciale retraçant les moments les plus marquants de l'histoire de "RTL Aktuell". Cette émission inoubliable, intitulée "RTL Aktuell Spezial: Abschied", a attiré 2,56 millions de téléspectateurs, avec un taux d'audience de 16,0 % auprès du public général. Les 14-49 ans ont également manifesté leur reconnaissance, avec 569 000 téléspectateurs qui ont regardé l'émission, ce qui représente un taux d'audience de 22,1 %.

Rideau après 32 ans ensemble

En mars 2024, Peter Kloeppel et Ulrike von der Groeben ont annoncé avec émotion leur retraite pour août. Kloeppel, qui a rejoint l'équipe de "RTL Aktuell" en tant que correspondant aux États-Unis en 1990 et a ensuite assumé le rôle de présentateur principal en 1992, a été un membre essentiel de l'équipe pendant plus de 30 ans. Depuis 1989, Von der Groeben est également un atout inestimable pour l'équipe, ayant occupé des postes de rédactrice et de présentatrice sportive.

Lors de leur dernier journal télévisé, Ulrike von der Groeben et Peter Kloeppel ont adressé des messages émouvants à leurs fidèles téléspectateurs, exprimant leur gratitude pour le soutien qu'ils ont reçu tout au long de leur carrière de 32 ans sur RTL Aktuell. Malgré leur retraite de RTL Aktuell, Ulrike von der Groeben et Peter Kloeppel continuent de rester actifs dans l'industrie, apparaissant occasionnellement en tant qu'invités dans d'autres émissions, démontrant ainsi leur influence durable dans la télévision allemande.

