La difficulté d'éradication de la chlamydia est discutée en profondeur dans ce texte.

Les infections transmises sexuellement par Chlamydia sont les plus courantes, en particulier chez les jeunes, selon le Centre fédéral allemand pour l'éducation à la santé (BZgA). Des recherches récentes suggèrent que ces pathogènes bactériens survivent dans le corps en utilisant des niches spécifiques, notamment la muqueuse du tractus gastro-intestinal. Cela pourrait expliquer pourquoi de nouvelles infections apparaissent dans différentes parties du corps.

L'équipe de Thomas Rudel de l'Université de Wurtzbourg approfondit cette théorie dans leur revue "PLoS Pathogens". Ils proposent que les infections à Chlamydia récurrentes peuvent se produire dans différents tissus, y compris le tractus génital, en raison de la capacité de la bactérie à persister dans le corps après avoir colonisé le tractus gastro-intestinal.

Dormance bactérienne

Bien que les connaissances antérieures sur cette idée proviennent principalement d'études sur la souris, leur applicabilité aux humains est limitée. Il reste unclear si le tractus gastro-intestinal humain peut действительно servir de base pour des infections à Chlamydia persistantes, potentiellement agissant comme une réserve pour des réinfections du tractus génital.

La persistance se produit lorsque les bactéries sont encore vivantes mais ne se multiplient pas. De nombreuses bactéries entrent dans cet état dormant dans des environnements défavorables et reviennent à une croissance reproductive normale dans de meilleures conditions. La multiplication lente des bactéries pendant la persistance entraîne souvent peu ou pas de symptômes et rend les infections persistantes difficiles à traiter avec des antibiotiques.

Essais sur des cultures d'organes miniatures

Les chercheurs de Rudel ont utilisé des organoïdes, des mini-organes ingénierisés en 3D à base de cellules du tractus gastro-intestinal humain, pour leur étude. Des cellules épithéliales de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin ont été cultivées et infectées par Chlamydia.

Chlamydia peut entrer dans les cellules via des voies spécifiques et former soit des formes de développement normales, soit des formes de développement de type persistant. L'épithélium sain et intact semble résistant aux infections par C. trachomatis, selon les chercheurs. La barrière épithéliale doit probablement être compromise pour une infection - peut-être en raison de l'inflammation, de la prolifération ou de micro-lésions de la muqueuse.

Le modèle utilisé par les chercheurs présente certaines limites, telles que l'absence de colonisation microbienne naturelle et d'un système immunitaire intact.

Infertilité comme conséquence

Chlamydia trachomatis est une bactérie spécifique aux humains, l'une des principales causes d'infections sexuellement transmissibles dans le monde. Bien que la plupart des infections ne produisent pas de symptômes, certaines personnes peuvent ressentir des écoulements, des brûlures pendant la miction ou des douleurs pendant les rapports sexuels. Les symptômes peuvent s'améliorer ou disparaître d'e

