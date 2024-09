- La deuxième tranche d'un procès pour homicide s'ensuit à la suite d'un prétendu vol d'héroïne.

Suite à un présumé vol de drogue et de heroin, deux suspects se retrouvent de nouveau devant le tribunal régional de Giessen. Les deux individus, âgés de 41 et 46 ans, sont accusés d'avoir dévalisé deux trafiquants de drogue à la fin du mois de février 2022 dans le but de trouver de l'héroïne.

L'affaire contre un troisième suspect, qui était soi-disant en train d'attendre dans une voiture pour les deux suspects principaux pendant le crime, a été classée sans suite lorsque celui-ci n'est pas apparu au procès malgré une convocation.

Les deux suspects, qui étaient soi-disant des toxicomanes à l'époque du crime et originaires de Géorgie, étaient censés avoir planifié le vol, selon le parquet. Ils sont accusés d'avoir ligoté et bâillonné les deux victimes, avant de les attaquer avec des coups et des coups de pied.

Un homme de 56 ans est décédé sur les lieux en tentant de se défendre avec un marteau en caoutchouc. L'autre homme est décédé quelques mois plus tard pour des raisons inconnues.

L'avocat du suspect le plus âgé a lu une déclaration de son client. Dans celle-ci, l'homme a affirmé qu'il avait l'intention d'acheter de l'héroïne auprès du 56 ans le jour de l'incident, le 28 février 2022. En raison des symptômes de sevrage, il se sentait mal. Le plus jeune des deux hommes dans l'appartement a refusé de le laisser entrer, affirmant que le 56 ans était endormi et qu'il n'y avait pas de drogue disponible. Finalement, il a forcé la porte. Lorsque le 56 ans a tenté de le frapper avec un marteau en caoutchouc, il a riposté.

Le deuxième suspect était également présent dans l'appartement, ce qui a entraîné une bagarre. Lorsque quelqu'un a frappé à la porte, il a paniqué et s'est enfui par le balcon, selon le 46 ans. Son intention était simplement d'obtenir de l'héroïne auprès du 56 ans, ayant déjà fait cela à plusieurs reprises. Il n'était pas préparé à ce que la situation dégénère et que l'homme meure.

Le deuxième suspect a affirmé qu'il était entré dans l'appartement une fois que la bagarre avait commencé. Il a vu l'un des deux hommes allongé dans la salle de bain, tandis que le 46 ans et l'aîné des deux trafiquants de drogue étaient engagés dans une bagarre physique et une dispute verbale. Le 56 ans criait bruyamment.

En entendant frapper à la porte, il a remarqué de la drogue sur la table et a conseillé à son complice de partir. Ils ont tous deux quitté l'appartement par le balcon. Ils ont ensuite rendu visite à l'appartement du troisième suspect, ce qui a entraîné une bagarre. "Cela n'aurait pas dû arriver", a affirmé le 41 ans. "Mon intention n'était pas de causer la mort ou des blessures à qui que ce soit. C'était un choc d'apprendre que quelqu'un était décédé."

Les suspects sont inculpés de meurtre en bande organisée, ainsi que de vol à main armée ayant entraîné la mort et de violation de la loi sur les stupéfiants, ainsi que d'avoir causé des blessures intentionnelles. Le parquet accuse également les suspects de meurtre pour gain financier.

Dans un précédent procès, le tribunal régional de Giessen a condamné les deux suspects à la réclusion à perpétuité pour meurtre et vol à main armée ayant entraîné la mort. Cependant, la Cour fédérale de justice a annulé cette décision, estimant que l'intention de tuer n'était pas suffisamment justifiée.

Le procès reprendra mardi avec l'audition de témoins, y compris des officiers de police et des résidents de la maison.

Après un appel, l'affaire du troisième suspect absent est maintenant traitée par la Cour de première instance, car il n'est pas encore apparu au procès original. Malgré les allégations contre eux, les deux suspects principaux continuent de clamer leur innocence devant la Cour de première instance, affirmant qu'ils n'avaient pas l'intention de causer des blessures ou des morts lors de l'incident lié à la drogue.

