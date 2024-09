La Deutsche Bank refuse les propositions d'achat.

Le gouvernement allemand envisage de vendre ses parts dans Commerzbank. Initialement, ils ont l'intention de réduire leur participation dans la banque, comme révélé par la Bundesbank mardi soir.

Commerzbank a été une cible d'acquisition attrayante pour les institutions financières locales et internationales au fil des ans. Un potentiel merger entre Deutsche Bank et Commerzbank a été exploré dans le passé, mais les discussions ont échoué en 2019.

Commerzbank a connu des difficultés financières lors de la crise économique de 2008 et a eu besoin d'une aide totale de 18,2 milliards d'euros du Fonds de stabilisation des marchés financiers (FMS) du gouvernement en 2008 et 2009. Jusqu'à présent, environ 13,15 milliards d'euros de cette aide ont été remboursés. Le gouvernement allemand détient actuellement une participation de 16,49 % dans Commerzbank, acquise via le FMS.

En réponse à une question lors du sommet bancaire Handelsblatt à Francfort, le PDG de Deutsche Bank, Christian Sewing, a déclaré qu'il se concentrait uniquement sur Deutsche Bank. Il a également insisté sur le fait que la probabilité que Deutsche Bank prenne le contrôle de Commerzbank était faible sous sa direction.

Malgré l'intérêt limité du PDG de Deutsche Bank pour l'acquisition de Commerzbank, certains investisseurs internationaux pourraient toujours envisager une proposition de takeover. Cependant, le gouvernement allemand, ayant déjà secouru Commerzbank et détenant toujours des parts, pourrait choisir de refuser toute offre jugée injuste ou préjudiciable aux intérêts financiers du pays.

