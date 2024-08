La Deutsche Bahn n'est plus en mesure de fournir des fonds à sa filiale logistique.

La division fret de la Deutsche Bahn, DB Cargo, est en train de subir une importante refonte en raison de pertes financières s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros par an, qui ont traditionnellement été couvertes par sa société mère. Cette évolution est impulsée par l'UE, qui considère l'indemnisation en cours de DB Cargo comme une distorsion de la concurrence et a initié une procédure d'infraction. Le verdict est attendu en octobre.

DB Cargo, filiale de la Deutsche Bahn, a été dépendante de sa société mère pour couvrir ses pertes annuelles depuis des années. Cette pratique a été perçue comme nuisant à la concurrence équitable parmi les autres chemins de fer de fret par l'UE, entraînant le lancement d'une procédure d'infraction.

Les premiers indices suggèrent que DB Cargo doit rapidement se orienter vers la rentabilité et modifier considérablement sa stratégie opérationnelle. L'autorité de la concurrence aurait accordé au chemin de fer de fret environ deux ans pour devenir rentable, lui permettant de continuer en tant que filiale à 100 % au sein du groupe corporatif de la Bahn. Il n'y a pas d'obligation pour DB Cargo de rembourser les indemnités de pertes précédentes.

"Plan de transformation ambitieux lancé"

Selon les représentants du ministère fédéral des Transports (BMDV), un plan de transformation ambitieux a été mis en place pour garantir un avenir juridique et durable à DB Cargo. Le gouvernement allemand, le conseil d'administration de DB AG et DB Cargo AG conviennent de la nécessité urgente de résoudre la crise économique prolongée de DB Cargo AG et de mettre en œuvre des mesures immédiates.

Actuellement, DB Cargo traverse une phase de restructuration massive, axée sur l'attribution des ressources dans l'administration et l'affinage de divers secteurs d'activité. Les négociations avec le Syndicat des Chemins de fer et des Transports (EVG) sont en cours, avec un accent mis sur les questions liées à la transformation.

Une partie importante des pertes provient des services de trafic de wagons uniques. Dans ce modèle, les charges sont directement prélevées chez les clients industriels et assemblées en longs trains dans les gares de triage, avant d'être démantelées et transportées individuellement à la gare de destination. De nombreux experts estiment que le trafic de wagons uniques est économiquement insoutenable. Le gouvernement fédéral subventionne le trafic de wagons uniques.

La préoccupation de l'UE concernant l'indemnisation en cours de DB Cargo contribue au débat plus large de l'économie sur la concurrence équitable. Le plan de transformation ambitieux pour DB Cargo vise à résoudre sa crise économique et à assurer un avenir durable.

