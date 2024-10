La Deutsche Bahn augmente les tarifs des transports.

Les voyages en train sur de longues distances commencent à devenir plus coûteux, en particulier pour ceux qui ne sont pas éligibles aux prix réduits. Cela est dû à l'augmentation de certains prix de la Deutsche Bahn, avec une augmentation moyenne de 5,9 % pour les tarifs Flex et une augmentation de 6,6 % pour les prix des Bahncard 100, comme l'a annoncé la compagnie. Les prix des billets pour des itinéraires spécifiques augmenteront également.

Selon la Deutsche Bahn, cette augmentation des prix est due aux difficultés économiques actuelles et à une augmentation significative des coûts, notamment en raison des accords salariaux récents. Les prix des BahnCards 25 et 50, ainsi que les prix initiaux des billets Super Sparpreis et Sparpreis, resteront inchangés.

La justification de cette augmentation des prix est les défis économiques et les augmentations de coûts importantes, principalement en raison des accords salariaux récents. Les prix des Bahncard 100 augmenteront également pour refléter l'augmentation du prix du billet allemand de neuf euros. Actuellement, une Bahncard 100 pour la deuxième classe coûte €2,988 pour les moins de 27 ans et €4,550 pour les passagers plus âgés.

Le dilemme de l'endettement de la Deutsche Bahn

Les billets pour le nouveau tableau de service, en vigueur à partir du 15 décembre, peuvent être réservés à partir du 16 octobre. Les anciens prix seront toujours valables jusqu'au 14 décembre, selon la compagnie ferroviaire. L'an dernier, les tarifs Flex et la Bahncard 25 ont également augmenté en moyenne de 5 %. Lors du changement de tableau de service en décembre 2022, le prix Flex a augmenté de 6,9 %.

Ces augmentations de prix étaient attendues. L'endettement de la société publique a atteint un milliard d'euros, avec une dette nette de €32 milliards. Récemment, la filiale de logistique DB Schenker a été vendue à l'entreprise danoise DSV pour environ €14,3 milliards, ce qui était censé aider à réduire l'endettement.

Avec la vente de Schenker, la Deutsche Bahn se concentre davantage sur son cœur de métier centré sur le rail. Schenker était souvent critiqué par les critiques ferroviaires en raison de sa forte part de transport routier, maritime et aérien, qu'ils estimaient ne pas correspondre au rôle de la compagnie.

Les difficultés économiques et les augmentations de coûts, notamment les accords salariaux, ont entraîné une augmentation significative des prix des Bahncard 100, reflétant l'augmentation du prix du billet allemand de neuf euros. Par conséquent, le coût global des voyages en train sur de longues distances en Allemagne devient plus élevé.

Les défis économiques et l'endettement élevé de la Deutsche Bahn, atteignant un milliard d'euros avec une dette nette de €32 milliards, ont nécessité la vente de sa filiale de logistique DB Schenker à DSV pour €14,3 milliards, dans le but de réduire l'endettement et de se concentrer sur son cœur de métier centré sur le rail.

Lire aussi: