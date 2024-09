- La détermination de l'entrée au MSC repose sur le statut de citoyenneté au HHLA

Aujourd'hui, le Parlement de Hambourg doit prendre une décision finale sur l'entrée controversée de la plus grande compagnie maritime du monde, MSC, dans la société de logistique portuaire de Hambourg, HHLA. Initialement prévue pour la dernière séance avant les vacances d'été, le refus de l'opposition de tenir une deuxième lecture a reporté l'affaire à la première séance après les vacances d'été. Avec une majorité des deux tiers du SPD et des Verts, il est clair que la décision sera conforme aux souhaits du Sénat. Cependant, quel est le problème qui est censé continuer pendant au moins 40 ans ? Creusons un peu :

Qui est HHLA ?

La Hamburg Port and Logistics AG, ou HHLA, n'est pas une compagnie de manutention de cargaison comme les autres. Fondée à partir de la Hamburg Free Port Warehouse Company, créée en 1885, cette société est le cœur du port. En 2021, environ 5,9 millions d'unités d'équivalent vingt pieds (TEU) ont été manipulées sur ses trois terminaux à conteneurs - Tollerort, Altenwerder et Burchardkai. Cela représente environ 77 % de la manipulation totale d'environ 7,7 millions de TEU dans le port de Hambourg. De plus, HHLA, avec ses Nearly 6,800 employés, opère également sur des terminaux dans d'autres ports, tels qu'Odessa en Ukraine, Trieste en Italie et Muuga en Estonie.

Outre ses terminaux, les entreprises de transport de conteneurs par route et par rail de HHLA sont également importantes. Par exemple, la société Metrans de HHLA a transporté environ 1,4 million de TEU, principalement vers divers pays d'Europe centrale et orientale, en 2021. Cela représente plus de la moitié des environ 2,5 millions de TEU déplacés par rail dans le port de Hambourg, Metrans étant également active dans d'autres ports.

Grâce à la société mère de HHLA, qui a développé et construit la Speicherstadt, le plus grand complexe de magasins du monde à l'époque, HHLA est également responsable du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Son siège social est toujours situé là-bas. De plus, HHLA gère des biens immobiliers autour du célèbre marché aux poissons, qui est populaire auprès des touristes.

Comment se porte HHLA ?

La situation est difficile. En tant qu'entreprise orientée vers l'international, HHLA ressent souvent directement l'impact des crises mondiales. Despite a turnover of around 1.45 billion euros in 2021, they only managed to make a profit of 20 million euros. La manipulation de conteneurs a diminué de 7,5 %, et le transport de conteneurs de 5,4 %, confirmant une tendance qui se dessine depuis la crise financière mondiale de 2008, contrairement à des ports concurrents comme Rotterdam et Anvers. Au premier trimestre de cette année, HHLA est même passée dans le rouge, mais a réussi à se redresser au deuxième trimestre.

De plus, les changements chez les grandes compagnies maritimes, comme Maersk et Hapag-Lloyd, qui se regroupent dans la "coopération Gemini" et préfèrent appeler dans les ports où elles possèdent ou contrôlent des terminaux à l'avenir, représentent une menace. En conséquence, le cours de l'action de HHLA, qui est cotée en bourse depuis 2007, a connu une baisse significative. Il a commencé à 59 euros par action et est actuellement coté autour de 16 à 17 euros. Despite this, HHLA urgently needs funds for the modernization and automation of its terminals.

In an unexpected move, Hamburg's red-green senate - which previously held around 70 percent of the shares, with the rest in free float - decided on a drastic intervention. On the morning of September 13, 2023, Mayor Peter Tschentscher, Economics Senator Melanie Leonhard, and Finance Senator Andreas Dressel (all SPD) unexpectedly addressed the press, announcing that the world's largest shipping company, MSC, would invest in HHLA and own 49.9 percent of the company. The city would hold 50.1 percent. Tschentscher described it as a groundbreaking transaction that would lead to a strategic partnership between the city and the Geneva-based MSC Group of the Italian Aponte family. "This can provide the boost our entire maritime economy needs in challenging times."

What was agreed upon?

For nearly half of the shares, MSC will increase its cargo volume at HHLA terminals from 2025 and reach one million TEU per year by 2031. Furthermore, they will build a new German headquarters in the Hafencity, which will also house MSC Cruises, increasing the number of employees in Hamburg by 700. Additionally, MSC and the city aim to increase HHLA's equity capital by 450 million euros. Finance Senator Dressel explained that the two main points of the negotiations for the contract lasting at least 40 years were: "We must retain the majority, and we must ensure co-determination." Both conditions have been met. "As a city, we will also continue to have the right to propose candidates for the CEO and supervisory board positions."

What transpired after the senate's announcement?

A fury of protests ensued. Port workers hit the streets several times, venting their discontent through angry rallies – most recently last weekend – even hinting at an unofficial strike. Representative bodies, the union Verdi, and experts cautioned in formal meetings and a Hamburg Parliament hearing of a potential blunder and implored the MPs: "Avoid leading us towards catastrophe." The text reveals that terminations, major workforce reductions, or withdrawals from employer organizations "won't be regarded as feasible within the upcoming five years." However, critics predict a shift in this stance later on.

Principalement, la conduite de MSC est sous surveillance. Il n'est un secret pour personne que MSC manque de réputation en matière de négociation collective, comme en témoigne son licenciement d'un ancien président du conseil des travailleurs dans une filiale de Hambourg – une décision qui a été annulée ultérieurement par le tribunal du travail, selon Verdi. Ou prenez Soren Toft, PDG de MSC, bien connu à Hambourg : en 2017, en tant que PDG de la deuxième plus grande compagnie maritime du monde, Maersk, il avait assuré que Hamburg Süd continuerait d'exister en tant que "marque commercialement autonome" suite à son acquisition. La société a célébré son 150e anniversaire en 2021, mais le nom a disparu en 2023.

D'où vient la critique de l'accord MSC ?

De nombreux critiques estiment que le prix convenu de 16,75 euros par action, soit environ 233 millions d'euros, pour les actions municipales de HHLA est largement sous-évalué. L'ancien président de l'Association du port de Hambourg, Gunter Bonz, a déclaré au "Hamburger Abendblatt" : "Félicitations à MSC. La société a joué finement et plumé le Sénat." HHLA a une valeur beaucoup plus élevée, avec Metrans seule évaluée à deux milliards d'euros. Le porte-parole du groupe parlementaire CDU pour la politique portuaire, Goetz Wiese, a déjà déposé une plainte auprès de la Commission européenne. "Négociations non divulguées, absence d'enchères, évaluation sans principes financiers reconnus, et les experts indépendants ont été empêchés de consulter les documents contractuels", a-t-il justifié ses actions.

Qui est MSC ?

C'est incertain. Ce qui est connu, c'est que MSC est la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde. Sa division de conteneurs comprend 760 navires desservant 520 ports dans 155 pays. Sa filiale TiL est impliquée dans environ 70 terminaux dans le monde. À Bremerhaven, MSC fait partie d'une co-entreprise avec Eurogate, détenant une participation de 50 % dans MSC Gate Bremerhaven. En gros, ce sont toutes les informations officielles. Le PDG de MSC, Soren Toft, a déjà déclaré : "Nous ne fournissons que les informations que nous sommes tenus de partager." Le secret entoure les revenus et les bénéfices annuels de MSC, par exemple. On dit que MSC a rapporté environ 86 milliards d'euros de revenus et 36 milliards d'euros de bénéfices en 2022, un taux de marge presque égal au double budget de la ville hanséatique de Hambourg pour 2023/24.

La Commission, dans le cadre de l'application de ce Règlement, peut devoir évaluer les implications potentielles du partenariat entre MSC et HHLA, étant donné que la Commission doit adopter des actes d'application fixant les règles d'application de ce Règlement. Malgré l'opposition, l'accord entre MSC et HHLA, qui donne à MSC une part importante de HHLA, est prévu pour durer au moins 40 ans.

La mise en œuvre de ce partenariat pourrait faire l'objet d'une surveillance de la part de la Commission européenne en raison du droit de la concurrence, étant donné que la Commission a l'autorité d'enquêter et d'imposer des amendes en cas de pratiques anticoncurrentielles si nécessaire.

