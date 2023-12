La détention provisoire de Brittney Griner en Russie a été prolongée d'un mois, selon la presse russe.

Griner, dont le gouvernement américain a déclaré qu'elle était détenue à tort, peut désormais être maintenue en détention provisoire au moins jusqu'au 18 juin, a décidé un tribunal de Khimki, près de Moscou, vendredi, a rapporté TASS, citant le service de presse du tribunal.

A la sortie d'une audience vendredi au tribunal de Khimki, elle était menottée, vêtue d'un pull à capuche orange et la tête baissée, comme le montre une photo de l'Associated Press.

Un fonctionnaire de l'ambassade des États-Unis a pu s'entretenir avec Mme Griner en marge de son audience vendredi matin, a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price.

"L'agent a pu confirmer que Brittney Griner se porte aussi bien que possible dans des circonstances que l'on peut qualifier d'extrêmement difficiles", a déclaré M. Price lors d'une conférence de presse vendredi.

La famille de Brittney Griner et la WNBA ont vigoureusement plaidé en faveur de sa libération, certains craignant que la Russie n'utilise Brittney Griner comme un pion politique dans le contexte des tensions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Double médaillée d'or olympique et star du Phoenix Mercury de la WNBA, Griner, 31 ans, a été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou. Les autorités russes ont déclaré que Griner avait de l'huile de cannabis dans ses bagages et l'ont accusée d'avoir introduit en contrebande des quantités importantes de substances narcotiques, un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Elle jouait pour une équipe russe pendant l'intersaison de la WNBA, ce qu'elle fait depuis environ sept saisons.

Un tribunal russe avait annoncé en mars qu'il prolongeait la détention provisoire de Griner jusqu'à la mi-mai. La date du procès n'a pas été fixée, avait alors déclaré à CNN une source proche de la situation.

Les États-Unis l'ont classée comme détenue à tort

La prolongation vendredi de la détention provisoire de Griner "n'était pas inattendue", a déclaré un porte-parole de la WNBA, "et la WNBA continue de travailler avec le gouvernement américain pour que BG rentre chez elle en toute sécurité et le plus tôt possible".

Le département d'État américain a classé Griner comme détenue à tort en Russie, et son cas est traité par le bureau de l'envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour les affaires d'otages, a confirmé un fonctionnaire du département d'État à CNN la semaine dernière. Ce bureau dirige les efforts diplomatiques du gouvernement pour obtenir la libération des Américains détenus à tort à l'étranger.

Il a joué un rôle majeur dans la libération de Trevor Reed, citoyen américain et vétéran des Marines, en Russie le mois dernier. M. Reed a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers contre le citoyen russe Konstantin Yaroshenko.

"Indépendamment des procédures judiciaires russes, Brittney Griner a été officiellement désignée comme détenue à tort par le gouvernement américain et est détenue depuis 85 jours", a déclaré vendredi Lindsay Colas, l'agent de Brittney Griner. "En tant que telle, et par respect pour le caractère sacré du sport et pour soutenir la confiance de tous les athlètes voyageant à l'étranger pour participer à des compétitions, nous attendons de la Maison Blanche qu'elle utilise toutes les options possibles pour la ramener chez elle immédiatement et en toute sécurité".

Le Richardson Center, qui défend à titre privé les intérêts des familles d'otages et de détenus, a également indiqué qu' il travaillait au nom de la famille Griner pour tenter d'obtenir sa libération.

Griner a été le premier choix de la WNBA en 2013 et est l'une des meilleures joueuses de tous les temps de la ligue.

La ligue, qui a entamé sa 26e saison régulière la semaine dernière sans Griner, rend hommage à la septuple étoile en inscrivant ses initiales et son numéro de maillot (42) le long des lignes de touche des 12 terrains de la ligue. Griner recevra également l'intégralité de son salaire WNBA, a indiqué la ligue.

La saison dernière, Griner a terminé deuxième dans le vote pour le prix de la joueuse la plus précieuse. Le centre de 6 pieds 9 pouces a mené les Mercury jusqu'aux finales de la WNBA, où Phoenix s'est incliné face au Chicago Sky.

Les journalistes de CNN Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi et Steve Almasy ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com