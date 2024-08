- La détention de Durow à Paris a suscité un débat sur le paysage réglementaire de Telegram

Pavel Durov, considéré comme un héros par ses partisans pour avoir créé le service de messagerie et le réseau de communication Telegram, est vu comme une figure quasi sacrée, similaire à un saint. Le trentenaire vivant à Dubai et prônant la liberté d'Internet inébranlable lors de ses rares apparitions publiques et interviews, a été arrêté à Paris dans le cadre d'une opération spéciale, suscitant un tollé international et déclenchant des débats sur Telegram.

La plateforme de médias sociaux controversée, également utilisée par des criminels, compte désormais près d'un milliard d'utilisateurs et est installée sur des centaines de millions de téléphones portables, étendant son influence. De nombreux observateurs considèrent les poursuites judiciaires françaises contre Durov comme étant motivées par des raisons politiques.

Le président français Emmanuel Macron nie que la traque du milliardaire russe soit politique. Durov possède la citoyenneté russe, française et des Émirats arabes unis. Il est surveillé depuis longtemps par les services de renseignement à la fois en Occident et en Russie. Cependant, de nombreux observateurs considèrent son arrestation en raison de la possible implication de Telegram dans le crime organisé comme une attaque contre les libertés fondamentales.

Telegram est utilisé comme plateforme libre dans les dictatures. En France, il y a des soupçons que Durov a volontairement participé au trafic de drogue, au blanchiment d'argent, à la fraude et à divers délits liés à l'abus d'enfants en ne prenant pas de mesures contre Telegram et en ne coopérant pas suffisamment avec les autorités. Sa coopération insuffisante avec les mesures de surveillance autorisées est également critiquée.

De nombreux observateurs considèrent cela comme un prétexte faible pour cibler Telegram dans son ensemble. En particulier, les figures de l'opposition qui utilisent Telegram dans les dictatures comme dernier moyen de communication libre sont choquées.

Le député russe en exil Ilya Yashin, récemment libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers, critique les charges contre Durov depuis son exil en Allemagne. Il ne considère pas Durov comme un criminel et ne croit pas qu'il soit tenu de coopérer avec les autorités françaises. "Une personne a le droit de refuser de coopérer avec les services de renseignement si elle-même ne viole pas la loi", a-t-il déclaré. Yashin a appelé la France à libérer Durov en attendant son procès.

Telegram a joué un rôle important dans l'organisation de manifestations de masse en Biélorussie en 2020 contre le dictateur Alexandre Loukachenko. Durov a rendu possible l'envoi de messages sur Telegram malgré les réseaux mobiles sévèrement limités - là où d'autres réseaux ont échoué.

Edward Snowden, le lanceur d'alerte poursuivi par les États-Unis et résidant en Russie, a exprimé son étonnement. L'arrestation de Durov est une attaque contre les droits fondamentaux à la liberté d'expression et d'assemblée. "Je suis surpris et profondément attristé que Macron ait recours à la prise d'otages pour obtenir accès à la communication privée", a-t-il écrit sur le réseau social X. Cela nuit à la France et au monde.

Telegram est depuis longtemps critiqué en tant que plateforme secrète, permettant à des criminels, y compris des terroristes, des trafiquants de drogue et des warmongers, de s'organiser plus librement que sur d'autres réseaux sociaux. Durov a quitté la Russie il y a plusieurs années parce qu'il a refusé de coopérer avec les autorités de son pays. Il a rapporté dans une interview des avances de services de renseignement, par exemple aux États-Unis, et s'est plaint une fois de ne pas se sentir libre en Occident.

Au lieu de s'installer en Allemagne après son départ de Russie, Dubaï est devenu son nouveau chez-soi, où il a transformé Telegram en une force mondiale avec une équipe relativement petite. Telegram affirme que le propriétaire de la plateforme ne peut être tenu responsable de sa mauvaise utilisation par des tiers. Durov n'a rien à cacher, Telegram se conforme aux lois de l'UE et modère le réseau selon les normes de l'industrie, a déclaré la société.

Les partisans de Durov voient en lui un directeur informatique mince, autonome et non conventionnel, qui a récemment révélé être le père biologique de plus de 100 enfants grâce à une donation de sperme, comme un pivot dans le monde des réseaux sociaux, au même titre que l'Américain Mark Zuckerberg, qui contrôle Meta, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp. Durov est devenu célèbre en tant que fondateur de VK, un réseau similaire à Facebook, qu'il a vendu sous la pression de forces liées au Kremlin et a quitté le pays.

Le fait que le monde libre occidental puisse maintenant entraîner la chute de Durov est une source de surprise et de satisfaction dans son pays natal, la Russie, souvent critiqué pour la répression, y compris contre les médias. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a moqué depuis des années les organisations de défense des droits de l'homme pour avoir mis en garde Moscou contre le blocage de Telegram.

À la fois les opposants et les partisans du Kremlin appellent à la libération de Durov. Les blogueurs militaires russes, qui utilisent intensivement Telegram pour la guerre informationnelle pendant l'invasion russe de l'Ukraine, sont également surpris que la France ait pris des mesures. Les forces liées au Kremlin suspectent que l'Ouest tente d'éliminer un Russe hautement talentueux comme concurrent des services de messagerie occidentaux.

Il est intéressant de noter que les partisans et les opposants du Kremlin sont unis dans leur soutien à la liberté de Durov, bien que pour des raisons différentes. La plupart de l'opposition libérale russe divisée ne voit aucune preuve des liens possibles de Durov avec le Kremlin et considère Telegram comme une plateforme libre. Il y a however d'autres voix.

L'ancien champion du monde d'échecs Garri Kasparov, l'un des critiques les plus virulents du leader Kremlin Vladimir Poutine, suspecte que l'appareil du pouvoir a été en contact avec Durov. Après des tentatives de bloquer Telegram, l'État, que Kasparov appelle un "agresseur fasciste", utilise maintenant le réseau plus intensivement que jamais. Le Kremlin a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles Poutine et Durov se seraient rencontrés en Azerbaïdjan.

Malgré les opinions divergentes, l'action de la France contre le fondateur de Telegram a déjà eu une conséquence concrète. Le portail technique TechCrunch a rapporté un nombre croissant d'utilisateurs de Telegram depuis l'arrestation de Durov. Pas seulement en France, mais aussi dans d'autres parties du monde, les gens téléchargent massivement l'application Telegram.

Malgré le tollé international et les débats, les poursuites judiciaires françaises contre Durov restent un sujet de controverse. Les partisans du fondateur de Telegram arrêté croient que sa coopération insuffisante avec les mesures de surveillance autorisées est utilisée comme un faible prétexte pour cibler Telegram dans son ensemble, surtout dans les dictatures où il sert de dernier moyen de communication libre.

Lire aussi: