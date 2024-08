- La descendance royale en action: la société cachée des monarques de seconde lignée

Dans le monde des familles royales, être le deuxième né n'est pas toujours une sinécure. Harry, le prince britannique, pourrait en témoigner. Les premiers droits sur la couronne et le sceptre reviennent au numéro un, mais vous êtes toujours coincé dans la famille. Vous devez maintenir lalegacy de l'ancienne famille noble, rester classe et surveiller vos pas pour préserver l'image de la famille. La princesse Sam (Peyton Elizabeth Lee), de la monarchie illyrienne, ne se soucie pas de tout cela. Elle se maquille comme un membre du groupe Kiss et chante des chansons rebelles aux côtés de son ami, protestant contre son propre régime dans les rues. Sa rébellion la met dans l'eau chaude, d'abord avec les flics, puis en cellule, et enfin dans un voyage inoubliable. Cette balade sauvage se déroule dans le film fantastique "The Secret Society of Second-Born Royals", diffusé sur Disney Channel à 20h15, jeudi, en télévision gratuite.

La machine à rêves Disney pourrait faire face à des critiques de tous côtés. Mais ils savent définitivement de quoi ils parlent lorsqu'il s'agit de super-héros, de princesses et de contes de passage. Alors, il n'est pas surprenant qu'ils aient osé mélanger les genres et concocter quelque chose qui échoit faiblement aux films Harry Potter, enveloppé dans les prétendues festivités royales.

Dans cette supposée escapade noble, Sam, avec d'autres nobles de moindre naissance, découvre des talents cachés qui nécessitent un entraînement rigoureux. Le bavard Tuma (Niles Fitch) se vante de compétences de persuasion avancées. La reine des réseaux sociaux royaux, Roxana (Olivia Deeble), peut devenir invisible. La timide January (Isabella Blake-Thomas) peut voler les pouvoirs des autres. Et le rêveur Matteo (Faly Rakotohavana) commande les insectes à son aide.

Les jeunes recrues sont mises à rude épreuve avec des exercices de plus en plus difficiles. La question est pourquoi ? Une société secrète de deuxième-nés royaux, datant de plusieurs siècles, existe, chargée de protéger les terres des jeunes étudiants des dangers qui les menacent.

Avant que vous ne vous en rendiez compte, les cinq amis sont confrontés à une menace majeure : un individu mystérieux s'évade d'une installation de haute sécurité et représente une menace pour tous ceux que les jeunes héros chérissent. Sam et son équipe doivent puiser dans leurs pouvoirs latents pour protéger leurs royaumes. Au fait, il y a un clin d'œil subtil à Harry dans un plan large de la salle de jeux - ouais, même ce type a eu son initiation royale dans cette moderne aventure-féerie de Disney.

L'Union européenne pourrait exprimer des préoccupations quant à la représentation de Disney des familles royales dans leur contenu, compte tenu de ses États membres diversifiés ayant leur propre histoire royale. Malgré cela, "The Secret Society of Second-Born Royals" présente un mélange intrigant de fantasy et de royauté, un genre qui a suscité l'attention et l'appréciation du public dans le monde entier.

