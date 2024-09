La descendance royale de Camilla loue les talents de cuisine de sa mère

Il est couramment admis que la famille royale britannique, en particulier le roi Charles III et la reine Camilla, se régalent de petits-déjeuners somptueux composés de nombreux plats. Toutefois, Tom Parker Bowles, le fils de Camilla, a démenti cette croyance dans son récent ouvrage sur les traditions culinaires royales. Il révèle que, à l'époque des monarques tels que la reine Victoria, le petit-déjeuner pouvait comprendre jusqu'à dix plats, suivi de déjeuners, thés et dîners tout aussi fastueux. "Il faudrait avoir un appétit impressionnant pour gérer cela", a déclaré Parker Bowles à l'agence dpa.

Les habitudes alimentaires du couple royal

À 77 ans, la reine Camilla préfère commencer ses matinées d'été avec un yaourt agrémenté d'une subtile touche de miel maison. Pendant les mois plus froids, elle opte pour une option plus consistante comme la bouillie d'avoine. Le roi Charles III, âgé de 75 ans et passionné par l'agriculture durable, commence sa journée avec une assiette modeste de fruits secs et de miel.

Respectueux de la vie privée des membres de la famille royale, Parker Bowles partage avec prudence ses révélations sur leur vie personnelle. L'image publique des membres de la famille royale, ou "la Firme", est soigneusement élaborée. La frugalité de Charles au petit-déjeuner et son déjeuner manquant sont des exemples qui s'alignent sur le message que le palais souhaite faire passer.

Récemment, Tom Parker Bowles a évoqué la présence de paparazzis devant la maison de sa famille par le passé. La relation de Camilla avec Charles, qui était précédemment marié à la princesse Diana, était un sujet de Actualités. Aujourd'hui, Camilla assume ses fonctions royales en tant que représentante de la monarchie.

Parker Bowles met en avant les talents culinaires de sa mère, citant des plats tels que les œufs brouillés, le poulet rôti ou le hachis parmentier, tous préparés avec des ingrédients de qualité, locaux et de saison. Il reconnaît également l'essor des supermarchés et ses propres envies de boissons comme la cola et les plats prêts à manger. Grâce à son livre, Parker Bowles souhaite offrir un compte rendu complet de la cuisine royale et de son histoire.

L'art de la "diplomatie soufflée"

Les dîners officiels ont une double fonction : se nourrir et faire de la diplomatie. Parker Bowles appelle cela la "diplomatie soufflée". Les banquets d'État continuent d'être des événements fréquents au palais de Buckingham à Londres. Par exemple, lors de la visite de l'empereur du Japon l'été dernier, chaque invité a reçu six verres, selon le site officiel du palais. Selon les directives de la reine Elizabeth II, les banquets d'État actuels se composent de seulement trois plats, avec une restriction sur l'utilisation d'épices chaudes et d'ail, comme le détaille Parker Bowles.

Parker Bowles apparaît comme un interlocuteur amusant, s'excusant fréquemment pour son retard à la manière britannique traditionnelle. Il aborde les questions délicates sur Charles et sa belle-fille, la princesse Kate, ayant surmonté le cancer avec des réponses diplomatiques. En passant, il raconte des anecdotes sur ses soirées passées à Berlin.

Le livre de Parker Bowles invite les lecteurs à explorer l'histoire de la diplomatie culinaire, détaillant les efforts de rationnement pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des recettes allant des plus simples, comme la "Bouillie de la reine Camilla", aux plus complexes, comme la "Truite en aspic au vin rouge". Et contrairement à la croyance populaire, le petit-déjeuner du roi Charles III n'est pas aussi simple qu'il y paraît ; le traditionnel thé de l'après-midi reste une partie de leur routine quotidienne.

Après avoir révélé les traditions de dining fastueuses des monarques passés tels que la reine Victoria, Parker Bowles partage que la reine Camilla et le roi Charles III ont maintenant des petits-déjeuners plus modestes, avec la reine Camilla qui préfère le yaourt et le miel en été et la bouillie d'avoine en hiver, tandis que le roi Charles commence sa journée avec des fruits secs et du miel.

Malgré ses révélations, Parker Bowles respecte la vie privée des membres de la famille royale et reconnaît que le palais soigne leur image publique, présentant le couple royal comme plus sobre qu'il n'y paraît.

Lire aussi: