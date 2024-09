La descendance d'un individu lié à la seconde tentative présumée d'assassinat de Trump est détenue en raison d'allégations de pornographie juvénile.

Oran A. Routh, dont le père est Ryan W. Routh, l'individu accusé d'avoir établi un "nid de sniper" près du Trump International Golf Club à West Palm Beach alors que Trump y jouait au golf récemment, a été inculpé de deux chefs d'accusation de possession et de diffusion de pornographie enfantine.

D'après le procès-verbal, les agents du FBI ont perquisitionné le domicile et les appareils d'Oran Routh le 21 septembre, quelques jours après l'arrestation de Ryan, "dans le cadre d'une enquête non liée à l'exploitation des enfants".

Une source anonyme a informé CNN de la perquisition, indiquant qu'elle était liée à l'enquête concernant Ryan W. Routh.

Les enquêteurs ont prétendument découvert "des centaines d'enregistrements de pornographie enfantine" sur une carte SD prélevée sur l'un des appareils d'Oran, selon les documents judiciaires. Ils ont également trouvé des conversations de chat sur les appareils présumés d'Oran avec une personne proposant des liens de stockage en nuage à vendre, y compris du contenu d'abus sur les enfants.

Aucun avocat n'est mentionné pour Oran Routh.

Les accusations contre Oran Routh ont été présentées en Caroline du Nord, où les enquêteurs affirment qu'il réside.

