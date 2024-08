- La dernière vague de congestion routière à la fin des vacances d'été - blocage dans les paramètres de la fin des vacances.

À mesure que les vacances d'été en Rhénanie-du-Nord-Westphalie touchaient à leur fin, environ 70 000 voyageurs par jour ont envahi les aéroports les plus importants de l'État le vendredi et le samedi. Ce chiffre était prévu augmenter à plus de 71 000 le dimanche et le lundi. Un porte-parole de l'aéroport de Düsseldorf a communiqué ces informations à l'agence Deutsche Presse-Agentur avant le week-end.

L'aéroport de Cologne-Bonn a enregistré un afflux inattendu de passagers pour les deux derniers jours de vacances. L'aéroport avait prévu un total de 121 000 voyageurs, principalement des vacanciers de retour, passant par ses portes du vendredi au dimanche.

L'aéroport de Paderborn/Lippstadt a également connu son lot de voyageurs du week-end, avec plus de 10 500 passagers. Selon un porte-parole, on s'attendait à ce que 6 000 autres passagers prennent l'avion avant la reprise des écoles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie le mercredi, lundi et mardi. Les aéroports de Dortmund et de Weeze sont attendus pour évaluer leur situation après le week-end de vacances.

ADAC : le week-end le plus chargé des vacances

Le trafic de retour accru a conduit l'ADAC à prévoir beaucoup plus de congestion sur les autoroutes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie que d'habitude un week-end non férié. Heureusement, il n'y a eu aucune perturbation majeure le samedi et le dimanche. Le studio de circulation de WDR a rapporté les retards habituels aux travaux routiers ou fermetures annoncés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans l'ensemble, les choses sont restées dans la fourchette habituelle de la région - jusqu'à dimanche après-midi.

