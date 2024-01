La dernière journée du PGA Championship s'annonce palpitante, Mito Pereira menant le peloton de chasse des jeunes talents.

Les fans pourraient s'attendre à une dernière journée palpitante dimanche, après un troisième tour intriguant qui a laissé les choses en suspens.

Le numéro 100 mondial, Mito Pereira, mène le peloton de chasse de trois coups après avoir affiché un 69 sous la normale, menant le tournoi majeur avec un score de neuf sous la normale après 54 trous.

Pereira, un rookie qui n'a encore jamais gagné sur le PGA Tour, a pris une avance de quatre coups après cinq trous, mais une série de quatre bogeys sur cinq trous l'a ramené dans le peloton.

Des birdies consécutifs aux 13e et 14e trous lui ont permis de creuser l'écart, faisant preuve d'un calme et d'une détermination qui démentent l'expérience de ce Chilien de 27 ans. Il a terminé son tour de la meilleure des manières, en réussissant un putt de 20 pieds pour le birdie, ce qui a ravi les fans.

Participant à son premier championnat de la PGA, Pereira n'est plus qu'à 18 trous d'une victoire majeure et d'un conte de fées.

Et il peut compter sur un groupe de jeunes joueurs - tous inexpérimentés dans les Majeurs - pour le suivre.

A la poursuite

Pereira a bénéficié du jeu irrégulier de Will Zalatoris samedi.

Le jeune Américain jouait dans la dernière paire aux côtés de Pereira, après avoir terminé le vendredi à la deuxième place du classement, mais il a eu des difficultés dans un temps plus froid et plus venteux.

Le joueur de 25 ans s'est battu toute la journée avec son driving et son putting, manquant régulièrement de fairways et ratant des putts qu'il aurait normalement dû réussir.

Zalatoris a enregistré quatre bogeys - et aucun birdies - sur son premier neuf et deux birdies et un autre bogey sur son deuxième neuf, pour terminer avec un 73 de trois au-dessus et six sous la moyenne pour le tournoi.

Par ailleurs, Matt Fitzpatrick a réalisé un brillant troisième tour, ce qui lui a permis de se hisser au niveau des meilleurs pour le dernier tour.

Le jeune joueur britannique a terminé avec une carte de trois sous la normale (67) pour finir avec une carte de six sous la normale. C'est la première fois qu'il entre dans le top 10 au moment d'aborder le dernier tour d'un tournoi majeur.

Pour Fitzpatrick, qui tente de devenir le premier Anglais à remporter le PGA Championship depuis Jim Barnes en 1919, la forme s'est installée au cours des derniers mois, ce qu'il attribue au travail effectué pendant l'intersaison.

"Mon driving était déjà très bon l'année dernière et le putting a toujours été mon point fort", a-t-il déclaré aux médias.

"Nous avons apporté des modifications à mon jeu court et à mes fers pendant l'hiver. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ces changements ont porté leurs fruits. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est que mes résultats l'ont montré, mais je le ressens également dans mon jeu. Je sens que je peux frapper les coups que je veux voir et jusqu'à présent, c'est une bonne année.

Le top 4 est complété par Cameron Young, qui a également réalisé une excellente carte de 67 pour terminer la journée à cinq sous le niveau du tournoi.

Young, qui n'a jamais gagné sur le PGA Tour, participe à son premier PGA Championship et c'est la première fois qu'il se qualifie pour le week-end d'un tournoi majeur.

Après un premier bogey, trois birdies l'ont propulsé en tête du classement. Mais c'est un eagle au 17e trou qui a vraiment transformé son parcours de moyen à excellent, et qui l'a fait jouer dans l'une des dernières paires de dimanche.

