La dernière installation d'énergie libanaise a cessé ses activités.

Depuis un certain temps, le Liban n'est plus en mesure d'assurer un approvisionnement électrique régulier. De nombreuses résidences ne disposent d'électricité que pendant quelques heures par jour. Malheureusement, la situation s'est considérablement dégradée : aucune centrale électrique du pays ne produit plus d'électricité.

La dernière centrale électrique fonctionnelle au Liban a été temporairement arrêtée en raison d'une pénurie de carburant. Selon le fournisseur d'électricité publique, Electricité du Liban (EDL), la centrale a dû être arrêtée en raison de l'épuisement de toutes les réserves de pétrole. Cela a entraîné une panne de courant généralisée dans le pays.

Il a été rapporté que des installations "vitales" telles que l'aéroport, le port de Beyrouth, les pompes à eau, les systèmes d'égouts et les prisons ont également été touchées. Une fois l'approvisionnement en carburant sécurisé, la centrale sera relancée. Le gouvernement libanais a échoué à fournir au pays une alimentation électrique stable depuis des décennies. Une grande partie du pays dépend de générateurs diesel pour compenser les pannes fréquentes.

Depuis le début de la grave crise économique en 2019, la crise de l'électricité s'est également aggravée. L'électricité fournie par le fournisseur d'État est maintenant sporadique et souvent disponible seulement pendant deux heures par jour. Les centrales EDL manquent souvent de carburant en raison de la crise. La crise est attribuée à des décennies de corruption en politique et dans les affaires. Le pays est à court de devises étrangères. Selon les Nations unies, plus des trois quarts de la population du Liban, soit plus de six millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'aggravation de la crise électrique au Liban. L'Union européenne a déclaré sa volonté d'apporter une aide pour aider le Liban à restaurer son approvisionnement en électricité, reconnaissant la situation critique dans le pays.

