- "La dernière génération" envahit plusieurs aéroports <unk> Faeser critique les "actions criminelles"

Les activistes du climat de la Dernière Génération ont lancé des actions de protestation à plusieurs aéroports allemands, perturbant temporairement les opérations de vol. Selon les déclarations de l'organisation, deux activistes ont réussi à entrer dans les aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne/Bonn.

À l'aéroport de Cologne/Bonn, les opérations de vol ont été temporairement suspendues en raison de l'action de protestation, selon les rapports de police. Même après la reprise des opérations, des retards peuvent encore se produire, a annoncé l'aéroport. Les activistes ont apparemment réussi à accéder à la zone aéroportuaire airside. Un trou a été trouvé dans une clôture sur le site.

À Nuremberg, les opérations de vol ont également été suspendues pendant environ une heure, selon un porte-parole de la police. Deux activistes du climat ont apparemment réussi à accéder à la piste de l'aéroport tôt le matin. Un journaliste de DPA sur place a rapporté un trou dans la clôture dans la zone sud de la piste, avec deux coupe-boulons à proximité.

Les activistes du climat mettent fin aux opérations des aéroports

À l'aéroport BER de la capitale et à Stuttgart, deux activistes se sont chacun collés au sol, selon les rapports de police. Les quatre ont tous été placés en détention. Dans les deux cas, la police fédérale a déclaré que le trafic aérien n'était pas affecté.

La Dernière Génération a expliqué dans un communiqué que les activistes ont pacifiquement exprimé leur résistance en brandissant des banderoles avec les inscriptions "Le pétrole tue" et "Signez le traité". "Les pistes n'ont pas été pénétrées dans le processus."

Faeser condamne les "actions criminelles"

Le groupe réclame une protection radicale du climat, notamment une interdiction totale du charbon, du pétrole et du gaz, et la conclusion d'un contrat international en ce sens. Depuis le début de 2022, le groupe organise des blocages de rue où les participants se collent au sol.

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a fermement condamné les actions de collage. Sur la plateforme X, elle a fait référence à un durcissement de la loi prévu en juillet. "Ces actions criminelles sont dangereuses et stupides", a écrit Faeser. "Nous avons proposé des peines sévères pour la liberté. Et nous obligeons les aéroports à sécuriser leurs installations beaucoup mieux."

"Crimes de la Dernière Génération"

Les "crimes de la Dernière Génération" mettent "encore et encore en danger la sécurité et le fonctionnement de l'infrastructure importante", a déclaré le secrétaire général du FDP Bijan Djir-Sarai. "Ils divisent ainsi notre société et font du tort à la protection du climat."

Le gouvernement fédéral veut dissuader les radicaux de la protection du climat et d'autres perturbateurs d'actions dangereuses dans les aéroports en durcissant la loi sur la sécurité aérienne. Le cœur de la réforme prévue, qui doit encore être décidé par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui rend punissable "l'intrusion intentionnelle et non autorisée" sur l'aire de trafic, ainsi que sur les pistes - et cela si cela affecte la sécurité de l'aviation civile.

La Dernière Génération accepte l'offre de dialogue

Les actions sont "un acte coordonné d'extorsion criminelle", a déclaré le PDG de ADV Ralph Beisel dans un communiqué. Le concept de sécurité en plusieurs couches des aéroports, avec les installations de clôtures comme un composant, s'est avéré efficace. Le trafic aérien a été immédiatement arrêté. "Les chaînes de rapport et d'alarme fonctionnent de manière fiable", a déclaré Beisel.

ADV avait proposé un dialogue aux activistes du climat la semaine dernière. Dans une lettre ouverte, il a déclaré : "Il est indéniable que le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. Les blocages criminels des aéroports ne contribuent pas à une solution." La Dernière Génération a partagé sur X qu'elle accepte volontiers l'offre de dialogue.

À l'aéroport de Cologne/Bonn et à Nuremberg, les protestations des activistes du climat ont entraîné des suspensions temporaires des opérations de vol, comme mentionné dans les rapports de police et les déclarations des autorités. Ces actions perturbent le trafic aérien, comme le montrent les activistes qui ont pénétré dans des zones restreintes et créé des trous dans des clôtures dans certains aéroports.

