La dernière fois que tu as éclaté de rire.

Voilà votre histoire érotique paraphrasée :

Bien que je craigne de me répéter, j'essaie de composer un texte qui ne choquera personne. Des Allemands de l'Est aux passionnés de voitures électriques, en passant par les amateurs de mechatronique et les spécialistes des bornes de recharge, je traite d'un sujet sérieux : l'humour.

J'ai reçu un jeu de société en cadeau. Le but est de rassembler des amis autour d'une table et de poser des questions. Personne ne gagne, personne ne perd, du moins pas de manière conventionnelle. La première question que j'ai tirée du jeu était : "Quand as-tu ri si fort que tu as pleuré ?" Il y a eu un silence momentané. Je me souviens avoir beaucoup ri pendant le week-end, mais je ne peux pas partager l'histoire à cause d'un incident avec un ami X qui serait trop humiliant à révéler.

La personne qui m'a offert le jeu a partagé une histoire sur une situation inavouable à cause de l'embarras. Cela semblerait trop satisfait de soi, a-t-il dit, politiquement incorrect. N'est-ce pas là l'essence de rire jusqu'à en pleurer quand l'humour est un peu décalé ? Des situations similaires sont représentées dans l'un de mes films préférés : "Very Bad Trip", toutes les parties.

Salutations, je suis Umberto

Je pense constamment à rire. Je ris parfois quand quelqu'un semble tendu. Je n'appartiens pas au groupe qui rit aux funérailles, pas du tout. Mais dans certaines situations, si quelqu'un fait une tête particulièrement triste pour exprimer ses sentiments, je peux me mettre à rire. Et moins je devrais, plus je ne peux m'en empêcher. L'été dernier, un ami m'a raconté une blague que je ne répéterai pas ici, même si elle fait partie de mes deux préférées. Mais j'ai ri si fort que j'ai eu des crampes d'estomac et j'ai failli vomir en me brossant les dents plus tard. Je dirai simplement : "Je m'appelle Umberto".

Récemment, je suis allé dans un cabaret à Berlin, appelé "Wühlmäuse", et le "maître de cérémonie" est monté sur scène. Il vient de Cologne et anime habituellement les sessions du carnaval. Il a fait un voyage extraordinaire jusqu'à Berlin pour divertir le public. Il y avait beaucoup de gens qui riaient, et mon voisin de Cologne était particulièrement content, "Je ne pensais pas que les Berlinois pouvaient rire comme ça." Peut-être y avait-il un groupe d'habitants de Cologne dans le public, ou peut-être que l'humour des Berlinois se manifeste différemment à la lumière du matin, selon le Berlinois volubile que j'ai épousé, "surtout le matin".

Je suis facilement amusé. Mon compagnon K. m'a rappelé que, en 7ème, nous riions convulsivement chaque fois que notre professeur de français entrait en classe. Malheureusement, nous étions assis au premier rang, soi-disant pour nous surveiller, et il avait une prononciation très humide. Nous gloussions devant l'homme âgé et corpulent dont le français sonnait comme mon swahili actuel. Il nous punissait en nous appelant "modèles pour une maison funéraire", une entreprise de pompes funèbres bien connue de Berlin. Oui, nous étions maigres. Mais nous n'étions pas aussi sans vie que lui.

Ils mangent leurs chiens...

Il y a quelques semaines, j'ai dû retenir mon rire pendant un match de tennis. Nos adversaires perdaient et ont commencé à murmurer entre eux, en faisant des signes derrière leur dos. Je me suis dit : "Ils ont dû lire 'Winning Ugly' de Brad Gilbert hier soir aussi." Je savais ce qui se passait. Je me suis retenu, mais ce n'était pas facile. Parce que j'ai réalisé que l'univers ne favorise pas les gagnants. Nous jouons juste pour nous amuser, mais nous prenons un immense plaisir à nos réalisations sportives. Et parfois, il est utile quand une situation devient trop sérieuse, car cela nous rappelle que, finalement, nous finissons tous six pieds sous terre. Ce qui me ramène à mon nouveau jeu : "Les invités de votre enterrement riraient-ils ?" Et sur cette note, je vous souhaite un excellent week-end.

PS : Qu'est-ce qui m'a amusé récemment ? Les mémes qui ont surgi après l'attaque de Trump : la Melania renfrognée et déçue, la parodie de Van Gogh. Mais ce n'est pas convenable de rire de cela, j'ai appris, car on ne souhaite pas la mort à son ennemi le plus féroce. Mais rire d'eux est acceptable, je crois. Alors laissez-moi partager une vidéo de The Kiffness : ...

Dans l'esprit de rire jusqu'à en pleurer, j'ai décidé de regarder un spectacle d'humour en direct récemment, mettant en scène un comed

Lire aussi: