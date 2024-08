- La dernière association de Mick Schumacher s'appelle "Audi".

La dernière chance de Mick Schumacher repose sur Audi. L'équipe française Alpine de F1 a confirmé l'Australien Jack Doohan comme son deuxième pilote pour 2025, portant un coup significant aux espoirs du jeune Allemand d'obtenir un siège permanent.

La relation entre Schumacher et Doohan ajoute un twist intéressant à cette histoire. Avec le fils de Michael Schumacher n'ayant maintenant qu'une seule possibilité plausible de revenir à un poste à temps plein dans l'élite du sport automobile : Audi, qui a pris le contrôle de Sauber, les enjeux sont élevés.

Dynasties de vitesse

"Doohan sera le premier pilote à passer de l'académie Alpine à un poste de course au sein de l'équipe, ce qui est une satisfaction pour l'équipe et son programme de développement des jeunes", a déclaré le nouveau directeur de l'équipe Alpine, Oliver Oakes, sur la touche du premier Grand Prix après les vacances d'été aux Pays-Bas. Doohan, fils de la légende de la MotoGP Mick Doohan, avait précédemment été le pilote de réserve d'Alpine. Il remplace Esteban Ocon (Haas) et sera associé à Pierre Gasly.

C'est un revers important pour Mick Schumacher. Après deux ans en tant que pilote régulier chez Haas, il a dû céder sa place à Nico Hülkenberg à la fin de 2022. Depuis, il a été le pilote de réserve de Mercedes et a également participé au programme d'endurance d'Alpine pendant la saison en cours. Alpine était considéré comme une plateforme idéale pour le retour de Schumacher.

Avant la pause estivale, la direction d'Alpine a eu l'occasion d'évaluer Schumacher et Doohan, qui ont une relation amicale, lors d'un test commun. Bruno Famin a loué les performances des deux pilotes. Cependant, Famin n'est plus le directeur de l'équipe Alpine, et Flavio Briatore, ancien patron de Michael Schumacher chez Renault, est maintenant le conseiller de l'équipe. Briatore aide également Jack Doohan dans son temps libre.

Que reste-t-il pour Mick Schumacher? Il y a encore trois sièges à temps plein disponibles pour 2025. L'équipe junior de Red Bull, AlphaTauri, est susceptible d'attribuer le deuxième siège aux côtés de Yuki Tsunoda à Daniel Ricciardo ou Liam Lawson. Chez Mercedes, la promotion du jeune pilote Kimi Antonelli aux côtés de George Russell est considérée comme imminente après le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari.

Cela laisse Sauber, maintenant sous le contrôle d'Audi et prévu pour concourir en tant qu'équipe d'usine à partir de 2026. Nico Hülkenberg a déjà décroché le premier siège à temps plein pour 2025. Les spéculations sur un retour sensationnel de Sebastian Vettel sont nombreuses, mais les pilotes actuels de Sauber, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, ainsi que Mick Schumacher, sont de sérieux candidats.

Le patron d'Audi a un passé avec la famille Schumacher

Le patron d'Audi en F1, Mattia Binotto, a un passé avec la famille Schumacher. Le Suisse-Italien, qui a été l'ingénieur moteur de Michael Schumacher chez Ferrari, était également le directeur de l'écurie Scuderia lorsque Mick Schumacher a rejoint l'académie junior de Ferrari en début d'année 2019. Mick a quitté le programme junior de Ferrari à la fin de 2022, juste avant le départ de Binotto de l'équipe italienne.

Binotto est à la tête d'Audi depuis début août, mais n'a pas encore révélé ses plans de pilote publiquement. La possibilité d'un deuxième pilote allemand chez Audi n'est qu'une spéculation, mais pas nécessaire.

Intéressamment, c'est Michael Schumacher qui a présenté Jack Doohan au karting. Michael Schumacher et Mick Doohan sont amis depuis de nombreuses années, et Michael Schumacher est également une source d'inspiration importante pour Jack Doohan.

"Il était déjà un ami de la famille depuis longtemps. Michael nous rendait parfois visite en Australie et logeait chez nous. À un moment donné, ils ont vécu à Monaco porte à porte", a partagé Jack Doohan. Michael Schumacher leur a même offert leur premier kart à go-karting lorsqu'ils avaient trois ans. "C'est quelqu'un que je respecte beaucoup", a reconnu Doohan, le nouveau pilote régulier d'Alpine.

Compte tenu du passé de Binotto avec la famille Schumacher, Mick pourrait encore voir une opportunité avec Audi, car le nouveau patron de F1 a travaillé avec son père chez Ferrari.

Cependant, la décision d'Audi de promouvoir Jack Doohan en tant que deuxième pilote pour 2025 pourrait potentiellement entraver les chances de Mick Schumacher de revenir à un poste à temps plein dans l'élite du sport automobile, compte tenu de la forte connexion de Doohan avec la famille Schumacher, ayant été présenté au karting par le père de Mick et le considérant comme une source d'inspiration importante.

