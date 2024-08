Après plus de 20 ans - La députée Kati Engel quitte le Parti de gauche

À peine quelques jours avant les élections régionales du 1er septembre, la députée régionale du parti de gauche Kati Engel a démissionné du parti. Un porte-parole de la branche régionale a confirmé qu'Engel avait annoncé sa démission par e-mail. Sur Facebook, la quadragénaire de Thuringe-Occidentale a écrit qu'elle avait décidé de prendre cette mesure en relation avec les investigations concernant des soupçons de détention de matériel pornographique enfantine contre un autre député du parti de gauche.

" Aujourd'hui, après plus de vingt ans, j'ai annoncé ma démission immédiate du parti de gauche ", a écrit Engel dans un post. "En tant que politique de l'enfance, je trouve inacceptable la manière dont le parti gère les accusations de pornographie enfantine au sein de ses propres rangs", a-t-elle critiqué, entre autres, que le député suspect n'ait pas été invité à démissionner de son mandat actuel au Parlement régional.

Les investigations ont été un choc pour le parti. Suite à la levée de l'immunité, le bureau du député régional en question a été perquisitionné mardi. Selon les déclarations précédentes du chef de groupe du parti de gauche Steffen Dittes, l'homme avait annoncé qu'il suspendrait toutes ses fonctions au sein du parti et du groupe. Cela s'applique également à ses activités dans la campagne électorale régionale.

De nombreux représentants du parti de gauche ont réagi avec choc aux accusations. Si les accusations sont vraies, il s'attend à des conséquences graves, a écrit le ministre-président Bodo Ramelow sur X. "Il faut clarifier rapidement, de manière exhaustive et cohérente." Dittes et la direction du parti ont offert leur soutien à la police et au parquet.

Engel était la porte-parole de la politique de l'enfance et de la jeunesse au sein du groupe. La quadragénaire a rejoint le parti prédécesseur du parti de gauche, le PDS, en 2003, et siège au Parlement régional depuis 2014. Elle ne se représentera pas aux élections régionales à venir.

Engel a annoncé qu'elle ne participerait pas aux élections régionales à venir en raison de sa démission. La perquisition au bureau du député régional suspect a eu lieu après la révélation d'Engel concernant les soupçons de pornographie enfantine.

