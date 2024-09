La députée du FDP Kubicki déclare: "Ampel a perdu son autorité"

Le Parti démocrate libre (FDP) n'a eu aucun impact dans les élections régionales de Thuringe et de Saxe, les électeurs rejetant non seulement le FDP, mais aussi les autres partis de la coalition du trafic. Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, interprète cela comme un signe de la fin de la coalition gouvernementale. Il a déclaré : "Le résultat des élections montre : la coalition du trafic a perdu son mandat." Si une grande partie des électeurs retireient leur soutien de cette manière, il estime qu'il y aurait des conséquences. Le public considère cette coalition comme préjudiciable au pays, et elle nuit particulièrement au FDP.

Pour la première fois en Allemagne, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est sortie vainqueur des élections régionales. En Thuringe, menée par le candidat principal Björn Höcke, l'AfD a obtenu jusqu'à 33 % selon les estimations de l'ARD et de la ZDF. En Saxe, l'AfD a obtenu 31,4 % (ARD : 30,7), devenant la force la plus importante. Cependant, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) du ministre-président Michael Kretschmer était en tête avec environ 31,7 % (ARD : 31,8). Les partis de la coalition du trafic, le SPD et les Verts, ont performé comme prévu et, une fois de plus, le FDP n'est pas parvenu à entrer dans les parlements régionaux.

Kubicki, qui a été vice-président du FDP depuis 2013 et vice-président du Bundestag depuis 2017, a souvent critiqué les partenaires du gouvernement fédéral et remis en question la poursuite de la coalition du trafic. Après les élections européennes, Kubicki a exhorté le SPD et les Verts à se rapprocher de l'idéologie du FDP.

Récemment, en juillet, Kubicki a annoncé sa décision de se retirer, mais il a finalement retiré cette annonce, souhaitant se présenter aux prochaines élections fédérales. Au début de 2022, Kubicki a déclaré mettre fin à sa carrière politique professionnelle.



