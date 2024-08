La dépression tropicale Debby s'accélère rapidement vers le nord-est, menaçant de déclencher des inondations et des tornades.

Plus de 17 millions de personnes sont sous surveillance tornades jusqu'à vendredi matin, s'étendant sur des parties de la Caroline du Nord, de la Virginie, de l'Ouest de la Virginie et du Maryland, a déclaré le Centre de prévision des ouragans.

Bien que Debby ait perdu de sa force en passant de tempête tropicale à dépression tropicale jeudi, elle est toujours capable de causer des ravages en se déplaçant vers le nord dans l'État de New York et la Nouvelle-Angleterre plus tard vendredi.

Au moins sept personnes sont décédées dans le Sud-Est depuis que Debby a touché la Floride en tant que tempête de catégorie 1 lundi. Ses pluies torrentielles et vents forts ont détruit des maisons, inondé des quartiers et piégé des gens dans des voitures, des maisons et des bateaux - et la chaleur étouffante dans la région ce week-end pourrait rendre les efforts de récupération plus difficiles.

Voici les dernières nouvelles :

• La surveillance des tornades s'étend de la Caroline du Nord au Maryland : Le Centre de prévision des ouragans a émis une surveillance des tornades jusqu'à 7 heures vendredi, s'étendant sur l'est de la Caroline du Nord, le centre et l'est de la Virginie, l'est de l'Ouest de la Virginie et le Maryland. La zone comprend les villes de Raleigh, Richmond, Baltimore et Washington, DC.

• Le nombre de morts augmente : Une femme de 78 ans a été retrouvée morte jeudi après qu'un arbre est tombé sur sa caravane à Rockingham, en Caroline du Nord, qui était sous surveillance de tornades plus tôt dans la journée, a déclaré un shérif du comté. Plus tôt jeudi, un homme a été retrouvé mort dans le comté de Wilson, en Caroline du Nord, après que sa maison a été détruite par une tornade provoquée par Debby, a déclaré un responsable du comté. Au moins cinq autres décès liés à la tempête ont été signalés : quatre personnes en Floride et une en Géorgie.

• Plus de 35 millions de personnes sous alertes inondations : Bien que les précipitations soient moins importantes vendredi par rapport à plus tôt cette semaine - lorsque Debby a déversé plus d'un pied de pluie sur certaines parties du Sud-Est - le Nord-Est a un risque significatif d'inondations, en particulier dans les zones de haute altitude. Plus de 35 millions de personnes sont sous un certain niveau d'alerte d'inondation, s'étendant sur plus de 800 miles de la Caroline du Sud au nord du Nouveau-Mexique et du Vermont.

• Où Debby se dirige : Les précipitations les plus importantes vendredi se répandront du centre de la Pennsylvanie à travers le centre de l'État de New York et dans le Vermont. Entre 2 et 4 pouces de précipitations sont attendus dans la région, avec des quantités isolées plus élevées possibles. Les précipitations les plus importantes ne sont pas attendues à New York avant les heures de pointe du soir. Et d'ici samedi matin, les précipitations associées à Debby quitteront rapidement la Nouvelle-Angleterre du nord.

• Le Sud-Est transpire sous une chaleur à trois chiffres : Une chaleur dangereuse a cuit le Sud-Est dans le sillage de Debby et devrait se poursuivre tout le week-end, créant des conditions potentiellement pénibles pour les efforts de récupération dans toute la région. Alors que des températures élevées dans les années 80 et 90 sont attendues, les indices de chaleur - comment le corps se sent sous la combinaison de la chaleur et de l'humidité - pourraient dépasser 110 degrés. L'indice de chaleur vendredi pourrait atteindre 112 degrés à Valdosta, en Géorgie, et 110 degrés à Jacksonville, en Floride.

Trois enfants secourus d'un ruisseau à Raleigh en raison des inondations de Debby

Debby a déversé plus d'un pied de pluie sur certaines parties de la Floride, de la Géorgie et des Carolines cette semaine, déclenchant des inondations qui ont nécessité des sauvetages aquatiques alors que certaines personnes étaient piégées dans des maisons et des véhicules à mesure que les eaux de crue boueuses montaient autour d'elles.

Trois enfants à Raleigh, en Caroline du Nord, ont été secourus jeudi après avoir glissé dans les eaux rapides d'un ruisseau qui avait été alimenté par les précipitations de Debby, ont déclaré les pompiers locaux.

Les enfants - Andrew, 11 ans ; sa sœur Evelyn, 8 ans ; et leur ami - ont déclaré à CNN affilié WRAL qu'ils avaient essayé de traverser le ruisseau en jouant mais ont été pris au dépourvu par l'eau qui courait rapidement. Lorsque les secours sont arrivés, les enfants s'accrochaient à une branche d'arbre.

“C'était très effrayant parce que l'eau - elle courait simplement et il y avait plein de bâtons et ils nous heurtaient. Et c'était vraiment effrayant parce que à la fin, (mon ami) était à peine en train de s'accrocher”, a déclaré Evelyn à WRAL.

Un autre enfant qui avait traversé le ruisseau en toute sécurité a pu appeler le 911. “L'équipe de sauvetage est arrivée juste à temps”, a déclaré Evelyn.

“Ces enfants ont eu très de la chance aujourd'hui !” a déclaré le département des pompiers de Raleigh sur X. “Nous savons que les ruisseaux et les rivières seront élevés aujourd'hui, ce qui les rend très dangereux. S'il vous plaît, soyez en sécurité, Raleigh !”

Raleigh avait reçu 5,35 pouces de pluie de Debby jeudi soir, et d'autres parties de la Caroline du Nord ont reçu plus d'un pied de pluie, notamment plus de 15 pouces à Kings Grant et 11,94 pouces à Wilmington.

CNN's Sharif Paget a contribué à ce rapport.

