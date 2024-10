La démonstration a été arrêtée à Wall Street et l'hypothèse concernant les ajustements des taux d'intérêt

La Fed va-t-elle baisser les taux d'intérêt en novembre ? Cette question met les investisseurs sur des charbons ardents, entraînant des actions prudentes lundi. Les rapports économiques à venir pourraient offrir de nouvelles perspectives.

Sur Wall Street, l'indice Dow Jones a maintenu un rythme régulier au début de la semaine. L'indice américain est resté essentiellement inchangé à 42 330,15 points. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de 0,4 pour cent à 18 189,17 points, et l'ample S&P 500 a également connu une hausse de 0,4 pour cent à 5 762,48 points.

Selon Robert Conzo de Wealth Alliance, "Le marché a pris le week-end pour digérer et comprendre qu'une baisse de 0,5 pour cent équivaut essentially à admettre un problème." Il a suggéré, "Nous devrions réduire les taux plus progressivement." La récente augmentation de 0,5 pour cent des taux d'intérêt par la banque centrale américaine, qui avait entraîné une hausse des prix, était à l'origine de cela.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience de nouvelles données économiques pour déterminer si la Fed prévoit une autre baisse de 0,5 pour cent des taux d'intérêt en novembre. Une taux d'inflation inférieur aux attentes avait précédemment suscité des spéculations parmi les investisseurs sur d'autres baisses de taux.

L'accent sera mis sur les données sur l'emploi aux États-Unis vendredi, ainsi que sur les données sur les effectifs du secteur privé d'ADP en milieu de semaine. Des indices sur la trajectoire des taux de la Fed pourraient émerger dès lundi soir de la part du président de la Fed américaine, Jerome Powell, qui parlera lors d'une conférence financière à Nashville, Tennessee.

Les actions automobiles chutent

Dans le domaine des actions individuelles, les constructeurs automobiles américains Ford et General Motors ont each perdu environ 3 pour cent suite au retrait des prévisions annuelles de Stellantis. Le constructeur automobile franco-italien lutte contre des stocks accumulés aux États-Unis et une demande mondiale faiblissante pour les voitures. Les prévisions de revenus retirées ont entraîné une baisse d'environ 15 pour cent des actions Stellantis. Le constructeur automobile britannique de voitures de sport Aston Martin a également réduit ses prévisions et a cité des chaînes d'approvisionnement perturbées parmi d'autres raisons. Les actions Aston Martin ont chuté d'environ 25 pour cent. Les actions automobiles figuraient également parmi les plus grandes perdantes de l'indice Dax.

