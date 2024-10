La démission émotionnelle du capitaine de football Alexandra Popp marque la fin de l'ère prestigieuse de la fédération allemande de football.

La footballeuse allemande de renom, Alexandra Popp, met un terme à sa carrière internationale. Après 145 matchs en équipe nationale et cinq années en tant que capitaine, elle tire sa révérence. Son dernier match aura lieu dans sa ville natale.

Popp a été la figure de proue de l'équipe nationale féminine allemande pendant presque deux décennies. Elle a été un joueur clé, menant sur et en dehors du terrain grâce à son attitude, sa mentalité, sa personnalité et ses compétences footballistiques. Le nouvel entraîneur Christian Wueck devra désigner un nouveau leader dès le début de son mandat.

Le premier match de Wueck aura lieu contre l'Angleterre le 25 octobre au stade de Wembley. Le 28 octobre, Popp portera une dernière fois le maillot de l'équipe nationale - dans sa ville natale de Duisburg, où a débuté sa carrière internationale.

"Alex Popp a été l'incarnation de l'équipe nationale féminine pendant presque deux décennies. Elle était un pilier, menant avec son énergie, sa mentalité, sa personnalité et ses compétences footballistiques. D'autres devront maintenant prendre la relève", a déclaré Wueck dans un communiqué de la DFB. "J'aurais aimé travailler avec elle en équipe nationale, mais je savais assez tôt après les Jeux olympiques que ses pensées étaient ailleurs. Elle laisse derrière elle de grandes chaussures à remplir, et elle mérite notre plus grand respect pour cela."

Un corps comme une "bombe à retardement"

Popp poursuit pour l'instant sa carrière en club. Son contrat avec le VfL Wolfsburg court jusqu'au 30 juin 2025. Il reste à voir si elle continuera de jouer au football après la saison. Popp a lutté contre les blessures tout au long de sa carrière.

"Je voulais prendre cette décision importante moi-même, de l'intérieur. Ni mon corps, qui ressemble à une bombe à retardement, ni personne d'autre ne devait déterminer mon destin. Avant que la flamme ne s'éteigne complètement, maintenant est le moment parfait."

La trentenaire Popp a remporté la médaille de bronze avec l'équipe de la DFB aux derniers Jeux olympiques, son plus grand accomplissement étant la médaille d'or en 2016, et elle a également été vice-championne d'Europe en 2022. En 144 matchs internationaux, elle a marqué 67 buts et a été capitaine depuis 2019. Son premier match en équipe nationale senior était contre la Corée du Nord le 17 février 2010. Cependant, sa carrière en équipe nationale de la DFB a commencé avant son premier match international senior, en remportant le championnat d'Europe avec l'équipe U17 et la coupe du monde avec l'équipe U20, terminant meilleure buteuse et meilleure joueuse.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a salué Popp comme "ambassadrice du football allemand" et a réaffirmé : "Sportivement, elle était et est une figure extraordinaire. Et grâce à son comportement ouvert et honnête et sa position sans équivoque, elle était un ambassadeur exceptionnel pour la DFB."

Le départ à la retraite de Popp de la DFB avait été suggéré depuis un certain temps. La footballeuse allemande de l'année trois fois titrée a laissé la question en suspens après les Euros 2022, l'échec de la coupe du monde 2023 et maintenant le succès aux Jeux olympiques de savoir si elle continuerait de jouer pour l'équipe nationale. Elle avait toujours choisi de continuer, mais maintenant c'est fini. La gardienne Merle Frohms et la défenseure Marina Hegering ont déjà quitté l'équipe nationale de la DFB après les Jeux olympiques. Popp était le dernier champion olympique de Rio restant dans l'équipe pour la France. Le championnat d'Europe en Suisse approche prochainement.

Avec Alexandra Popp, l'équipe nationale de la DFB perd son icône. Le joueur polyvalent a été une source d'identification, choisi par "Kicker" comme première femme "Personnalité de l'année" en 2022. Après avoir appris la récompense, elle s'est interrogée : "Qu'ai-je fait ? J'ai juste joué au football, et j'ai juste été moi-même. Il était crucial pour moi de rester ancrée, et beaucoup apprécient cela chez moi. Et c'est aussi important pour moi de rester fidèle à moi-même. Je ne veux pas faire semblant, je veux être authentique." Elle est vocale et se bat pour les droits des femmes dans le football. Elle jouit du respect de ses coéquipières, avec Lena Oberdorf la décrivant comme "l'ancre de l'équipe" avant les Euros 2022, et elle est un idole pour les jeunes joueurs.

Ses adversaires redoutent sa mentalité de ne jamais abandonner, sa puissance de tête, son esprit combatif et sa présence imposante. Lorsque Popp a dû être remplacée juste avant la finale de l'Euro 2022 en raison d'une blessure, l'entraîneur de l'époque Martina Voss-Tecklenburg a déclaré après le duel perdu contre l'Angleterre : "Ça aurait déclenché une réaction si Poppi avait joué."

Popp est principalement reconnue comme attaquante, mais elle a été déployée dans divers postes tout au long de sa carrière. À Wolfsburg, elle a d'abord joué en défense, et aux Jeux olympiques, elle a joué en milieu défensif en l'absence de Lena Oberdorf sous l'entraîneur intérimaire Horst Hrubesch. "Je suis satisfaite lorsque je peux jouer en attaque", a-t-elle déclaré récemment, mais elle a une fois de plus placé l'équipe en premier aux Jeux olympiques.

Le premier grand tournoi de Popp avec l'équipe A a été la Coupe du monde 2011, où elle était la plus jeune joueuse aux côtés de figures bien connues comme Birgit Prinz et Inka Grings, la gardienne Nadine Angerer, et le nouveau co-entraîneur du DFB Saskia Bartusiak. L'équipe a été battue par le Japon, les eventuals champions du monde, en quarts de finale. En grandissant, elle était éclipsée par les champions dominants de son temps, alors que les Allemandes dominaient le football féminin. Les figures de proue l'ont prise sous leur aile et l'ont aidée à devenir une star à son tour. "Déjà à 17 ou 18 ans, les médias m'avaient déjà surnommée la 'deuxième Birgit Prinz'. Ce n'est pas chose facile. Mes parents ont dû faire beaucoup d'efforts pour me garder les pieds sur terre, et ma meilleure amie a toujours été un soutien majeur pour moi," a-t-elle déclaré un jour à "Kicker."

Le fait que Popp n'ait jamais réussi à remporter le titre de championne d'Europe peut être attribué à ses circonstances uniques. Elle n'a fait ses débuts en championnat d'Europe qu'en 2022, à l'âge de 31 ans. Les blessures l'ont empêchée de participer à la victoire du championnat en 2013, ainsi qu'au tournoi de 2017. En revanche, elle a participé à quatre Coupes du monde - 2011, 2015, 2019, où elle a servi de capitaine, et 2023, qui s'est soldée par une éliminatoire au stade des groupes en Australie.

Après les Euros 2022, Popp est devenue l'une des joueuses les plus convoitées. Elle a troqué son maillot et ses chaussettes pour un blazer et une blouse, a fait des apparitions sur "Wetten, dass...?!", où elle a habilement répondu à Thomas Gottschalk après des confusions avec sa coéquipière Giulia Gwinn, et dans le bilan télévisé de l'année avec Markus Lanz. Dans sa biographie "Alors je vous montrerai sur le terrain", elle parle de cette période folle, ainsi que du contraste saisissant : après les Euros, elle a perdu son père, avec qui elle partageait une relation étroite. Lorsque ses parents ont été contraints de vendre leur boucherie et de faire faillite il y a des années, Popp, en tant que footballeuse en herbe, a sacrifié son argent de poche pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Ce geste désintéressé continue d'influencer l'athlète accomplie et l'empêche de s'adonner à quelque chose de vraiment extravagant.

Gwinn comme future leader ?

Hors du terrain, elle a concilié sa carrière avec un apprentissage de gardienne de zoo. Si elle continuera ou non sa carrière dans ce domaine après sa retraite est incertain. Le VfL Wolfsburg souhaite conserver la joueuse Remarkable dans une autre capacité : "Il serait négligent de ne pas essayer. De garder Alexandra Popp dans le club après tant d'années et avec son rayonnement," a déclaré le directeur Ralf Kellermann. Cependant, il voit également une possibilité pour que Popp continue de jouer : "Je ne pense pas que ce soit impossible qu'elle accompagne également la reconstruction, que nous aurons au plus tard en 2025."

Une reconstruction est actuellement en cours dans l'équipe nationale, avec un nouveau coach et un potentiel nouveau capitaine. Christian Wueck commence à zéro. Gwinn, qui représente Popp et porte un sens de responsabilité en dehors du terrain, pourrait potentiellement porter le brassard à l'avenir. À ses côtés, des joueuses notables comme Giulia Gwinn, Clara Oberdorf (encore en train de se remettre d'une blessure), Klara Buhl, Jule Brand, Laura Freigang et Lea Schuller sont des figures populaires dans l'équipe nationale. Ils pourraient se développer et grandir sous Popp, tout comme elle l'a fait sous la direction de la génération précédente. "Enfin, je souhaite à mes coéquipières tout le plaisir et le succès qu'elles peuvent atteindre. Vous êtes capables de quelque chose d'exceptionnel. Voici un autre supporter en vous," conclut-elle son message d'adieu avec des mots pour son équipe.

Malgré son contrat avec le VfL Wolfsburg qui se termine en 2025, l'avenir d'Alexandra Popp dans le football en club reste incertain en raison de ses problèmes de santé persistants. Après son dernier match pour l'équipe DFB à Duisburg le 28 octobre, elle pourrait décider de raccrocher définitivement ses crampons.

Les amateurs de football de Duisburg attendent avec impatience le dernier match de Popp, car c'est dans cette ville qu'elle a commencé sa carrière internationale. Sa dernière apparition internationale sera un moment important pour ses fans et la ville, marquant la fin d'une carrière illustre dans le football féminin allemand.

