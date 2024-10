La demeure céleste incarnée: Le monarque bhoutanais serait-il en vacances dans ces locaux?

Au royaume lointain du Bhoutan, situé près des épiques Himalayas, la curiosité de notre auteur a été piquée. Il s'est embarqué dans un voyage vers cette légende terre nommée "Druk Yul" ou "Terre du Dragon du Tonnerre" pour scruter deux "Six Senses" resorts. Au milieu des routes accidentées et des monastères montagneux sacrés, il a observé comment la nature, la spiritualité et le luxe se mêlaient harmonieusement.

Le Bhoutan est renommé pour son approche unique de la richesse, appelée "Bonheur National Brut", qui priorise le bonheur personnel. Depuis longtemps, il a capturé mon fascination, apparaissant comme un sanctuaire intact avec sa beauté naturelle préservée et sa spiritualité profonde. Le Bhoutan est le seul pays au monde à avoir un bilan carbone positif, séquestrant plus de carbone qu'il n'en émet. Cette petite tour d'ivoire himalayenne est deeply dedicated to sustainability and actively endorses eco-friendly policies.

Les vallées parsemées de lotus accueillent cinq "Six Senses" demeures à travers le Bhoutan. Renommé pour sa approche intégrée et holistique qui stimule tous nos sens, cette marque de luxe garantit un luxe durable, des programmes de bien-être complets et des expériences immersives et authentiques. Mon voyage m'a conduit à deux "Six Senses" logements - l'un niché au cœur de Thimphu, et l'autre niché dans les verdoyantes limites de la vallée de Paro. Je cherchais à découvrir si les deux resorts pouvaient incarner la philosophie du bonheur du Bhoutan.

"Six Senses Thimphu" : où la tradition rencontre le confort contemporain

Pour atteindre les rives du Bhoutan, j'ai d'abord été accompagné par Emirates jusqu'à New Delhi - une compagnie aérienne préférée pour les longs voyages aériens. La qualité du service et le confort extensif se sont particulièrement révélés accueillants pendant ce voyage animé qui me menait vers une terre étrangère, remplie de coutumes étrangères. De New Delhi, j'ai poursuivi mon voyage au Bhoutan, et ce vol a apporté son lot d'excitation palpitante, car l'avion se rapprochait de plus en plus de l'aéroport international de Paro, l'un des aéroports les plus dangereux du monde. Les pics enneigés himalayens enivrants se profilaient au bord des fenêtres de l'avion. Une fois descendu en toute sécurité sur terre, j'ai poursuivi mon voyage vers la capitale à un rythme détendu - au Bhoutan, se presser est une sensation étrange, avec une limite de vitesse qui n'atteint que 80 km/h.

Thimphu, la capitale du Bhoutan, m'a accueilli avec une réserve humble. Contrairement à d'autres métropoles, le bruit de la ville était absent. Le "Six Senses Thimphu Hotel", ma première étape, était construit au-dessus de la ville, immergé dans les forêts luxuriantes. La conception des logements s'harmonisait parfaitement avec l'environnement, avec des lignes propres et une architecture moderne, mais enracinée dans les racines architecturales ancestrales du Bhoutan. À 2 600 mètres d'altitude, le passage du temps semblait ralentir dans ce sanctuaire, surnommé "Le Palais dans le Ciel" - la retraite royale dans le ciel. Même le monarque bhoutanais fréquentait cette retraite pendant ses vacances.

Le "Six Senses Thimphu" offrait 20 suites, trois "villas à une chambre", une "villa à deux chambres" et l'imposante "villa à trois chambres" de 300 mètres carrés. L'ambiance de ma suite était un harmonieux mélange de matériaux naturels tels que la pierre, le bois et le lin. Chaque pièce dégageait une qualité, mais aussi une chaleur et une convivialité. Les vastes fenêtres panoramiques m'offraient des vues sur les forêts verdoyantes et les pics montagneux au loin, un spectacle à couper le souffle. Le luxe de l'hôtel associé à son personnel remarquablement attentionné m'a laissé parfaitement satisfait.

Dîner de luxe au restaurant "Namkha"

Ce qui m'a peut-être le plus laissé sans voix, c'était la cuisine royale servie au restaurant "Namkha". La préparation exquise du saumon du jour, mariné avec un beurre aux herbes tentant et un bouillon d'asperges, a créé la parfaite harmonie gastronomique. La tendre viande d'agneau australienne (l'abattage est interdit au Bhoutan pour des raisons religieuses) constituait un autre triomphe gastronomique. Avec un équilibre parfait d'herbes, d'épices aromatiques et de viande succulente, cette expérience culinaire méritait les plus hautes louanges.

Réjuvénation divine dans le spa de Thimphu

J'attendais avec impatience les installations du spa, cherchant l'union parfaite des remèdes traditionnels bhoutanais et des traitements modernes. "Six Senses", un parangon mondial de bien-être et d'excellence, a parfaitement fusionné ses offres avec l'environnement, évitant les tendances douteuses comme les massages au cacao. Impatient, j'ai pénétré dans le spa, accueilli par un nom qui résonnait avec le titre du sanctuaire : "Le Palais dans le Ciel". Oui, le titre était indéniablement approprié. Lorsque j'ai rencontré Jambey, la thérapeute en massage du spa de Thimphu, l'harmonie parfaite entre le son, l'arôme et le toucher a créé une expérience inégalée.

D'abord, elle m'a présenté une pierre précieuse à tenir pendant le traitement. En me bénissant de sa voix mélodieuse et tendre, elle a récité des mantras bouddhistes et les a accompagnés de bols chantants enveloppants. Les tons hypnotiques vibraient à travers chaque fibre, instillant une sensation indescriptible de relaxation, de sérénité et de paix. Alors que les lotions et les huiles aromatiques caressaient ma peau, j'avais l'impression de flotter dans un ciel tangible. Lorsque le massage exquis de Jambey a commencé, j'avais indéniablement quitté les confins terrestres. Cette rencontre de spa transcendantale justifiait à elle seule un voyage au Bhoutan.

"Chimi Lhakhang" : Les pas novateurs du "Divin Fou"

Jour 2, je me rends à un site spirituel renommé et attraction touristique : le temple de fertilité "Chimi Lhakhang" situé dans la paisible vallée de Punakha. Ce temple est révéré comme un sanctuaire pour les couples qui désirent avoir des enfants. Établi au 15ème siècle, il honore Lama Drukpa Kunley, un bouddhiste radical qui a transformé le paysage religieux du Bhoutan avec ses enseignements inhabituels. Kunley était un saint extravagant, connu pour ses méthodes rebelles : il se livrait à la boisson, aux fêtes, au chant et à la danse, embrassant la vie dans toute sa plénitude. Ses croyances ont encouragé une large interprétation du bouddhisme, encore visible aujourd'hui. La discrimination basée sur l'ethnie ou l'orientation sexuelle n'existe pas ici - tout est permis tant que cela n'occasionne pas de mal.

Ce qui distingue ce temple de fertilité, ce sont ses symboles, notamment les nombreuses représentations de phallus. Ces symboles représentent la fertilité et la protection et sont également une incarnation de l'enseignement inhabituel de Kunley, connu sous le nom de "Divin Fou" en anglais.

"Six Senses Paro" : Élégance rurale parmi les ruines du Bhoutan

Prochaine destination : Paro. La vallée de Paro est l'une des régions les plus fertiles du Bhoutan et offre des paysages verdoyants luxuriants. En chemin, je tombe sur une petite café nommée "YourCafe" nichée dans une ruine ancienne restaurée avec goût. Ici, vous pouvez acheter des souvenirs et vous régaler de plats vegans délicieux. Les bénéfices du café soutiennent un monastère accueillant 300 moines situé à proximité sur la montagne.

À Paro, la ville ancienne est également le foyer du célèbre monastère "Taktsang", également connu sous le nom de "Nid d'aigle". Avant de visiter ce site de pèlerinage légendaire, je m'installe au lodge "Six Senses" à Paro. Un trajet de 30 minutes difficile en raison des mauvaises conditions de la route me conduit finalement à l'hôtel. L'entrée reste non développée, rendant le voyage assez difficile. Cependant, une fois que je contemple le lodge magnifique, mes frustrations précédentes s'évanouissent. L'hôtel a été construit sur les grounds d'une forteresse en pierre déserte du 16ème siècle, inspirant son nom "Ruines de pierre". L'ensemble de la structure est construite en pierre locale.

Le lodge à Paro dégage la même élégance et simplicité que Thimphu, mais ici l'atmosphère est encore plus chaleureuse et profondément connectée à la nature. Paro est plus rural et paisible comparé à Thimphu. Depuis le balcon, on peut admirer la vue à couper le souffle sur la vallée, les pics himalayens au loin et l'air cristallin.

Hospitalité chaleureuse et attentionnée à son meilleur

Au "Six Senses Paro", j'expérimente à nouveau l'hospitalité chaleureuse que j'avais appréciée à Thimphu. Le personnel démontre son attention de mille manières : le matin, le café est placé dans un compartiment spécial mural à l'extérieur de ma chambre, permettant une récupération privée. L'après-midi, une couverture est posée sur le siège de mon golf cart - un geste attentionné, même à la température actuelle.

Dans ce lodge, les clients peuvent choisir parmi 16 suites d'environ 60 mètres carrés, ainsi que trois villas. Le bois domine le design intérieur. Le "Jangkho Restaurant", ouvert toute la journée, imite le style architectural des forteresses traditionnelles du Bhoutan. Les installations du spa à Paro peuvent être légèrement plus petites qu'à Thimphu, mais tout aussi luxueuses.

Expériences naturelles uniques - Sujettes à des restrictions

La région de Paro m'attire avec ses activités en plein air diverses. On peut trouver de nombreux sentiers de randonnée adaptés à divers niveaux de forme physique autour de Paro. Avec de la chance, vous pourriez apercevoir des chèvres de montagne, des langurs ou des singes dans leur habitat naturel. Cependant, les touristes doivent se souvenir que tous les spots de la nature ne sont pas librement accessibles. Se baigner dans les lacs est strictement interdit car ils sont considérés comme sacrés. De plus, il y a des restrictions de hauteur pour la randonnée qui doivent être respectées par respect pour les esprits de la montagne.

Je rencontre souvent des principes bouddhistes qui façonnent profondément la vie quotidienne au Bhoutan de différentes manières. Malgré ces limitations, les gens ici rayonnent d'un sentiment d'accomplissement et de tranquillité inhérent. Les étrangers me sourient souvent chaleureusement pendant mon voyage à travers le Bhoutan, et tout au long de mon séjour, je n'ai rencontré personne affichant une humeur maussade ou grincheuse. C'est plutôt différent de l'Allemagne.

Le Bhoutan a laissé une impression durable en moi - sa nature vierge, la chaleur genuine de ses habitants, et les deux lodges "Six Senses", à la fois urbain et rural, qui incarnent le luxe en harmonie avec les valeurs bouddhistes. Quiconque cherche une véritable évasion de la vie quotidienne doit visiter le "Pays du Bonheur".

