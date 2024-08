La demande d'hébergement pour demandeurs d'asile a largement dépassé l'offre, selon Merz.

À la suite de l'attaque au couteau mortelle de Solingen qui a fait trois morts, le gouvernement fédéral a introduit un ensemble de mesures, axées sur des réglementations plus strictes en matière de droit d'asile. Malgré les demandes de Merz, de l'UD, d'instaurer l'état d'urgence après Solingen, celles-ci n'ont pas été satisfaites par l'initiative de la coalition du trafic d'influence.

Dans le débat en cours concernant des politiques d'immigration et d'asile plus strictes, le chef de l'UD, Friedrich Merz, continue de mettre en cause le gouvernement fédéral. Bien que "certains progrès" aient été réalisés récemment, la coalition du trafic d'influence néglige à nouveau le cœur du problème, selon Merz. Le problème réside dans l'afflux de réfugiés qui devraient déposer leurs demandes d'asile ailleurs, a clarifié Merz. Les mesures récemment annoncées par la coalition du trafic d'influence ne traiteront pas ce problème. Par conséquent, il a réitéré une demande qu'il avait formulée précédemment lors de sa réunion avec le chancelier fédéral Olaf Scholz.

Le pays et la société ont été poussés à leur "point de rupture" en raison du grand nombre de demandeurs d'asile. Cette situation représente une menace pour la sécurité nationale et l'ordre, a expliqué Merz plus loin. Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il existe une clause générale qui permet au législateur national de prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public et protéger la sécurité intérieure. "Nous en sommes arrivés là", a déclaré Merz.

Merz a sous-entendu une déclaration possible d'état d'urgence national, permettant des refus direct aux frontières selon les experts juridiques. Auparavant, le chef de file parlementaire de l'Union au Bundestag, Thorsten Frei, avait également plaidé en faveur de cette option, afin d'éviter les transferts vers d'autres pays initialement. Les résolutions du gouvernement actuel excluent la déclaration d'un état d'urgence national.

À la suite de l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste de Solingen qui a fait trois morts, le gouvernement fédéral a introduit cette semaine une série de mesures. Ces mesures comprennent la réduction de l'aide aux réfugiés dans certaines conditions lorsque d'autres pays de l'UE en sont responsables. Vendredi, l'Allemagne a deporté des Afghans vers leur pays pour la première fois depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a trois ans.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz a également annoncé des discussions avec les pays et l'Union, la plus grande force d'opposition, concernant les suites de l'attaque. La première réunion est prévue pour la semaine prochaine.

En réponse aux appels de Merz en faveur de mesures plus strictes, le gouvernement fédéral a proposé de réduire l'aide aux réfugiés dans certaines conditions lorsque d'autres pays de l'UE en sont responsables. Malgré la participation d'extrémistes islamistes présumés dans l'attaque de Solingen, Scholz a insisté sur le besoin pour l'Allemagne de respecter ses responsabilités humanitaires.

À la suite des préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale et d'ordre, Merz suggère que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fournit le cadre juridique pour mettre en œuvre les mesures nécessaires, qui pourraient inclure un état d'urgence national et des refus direct aux frontières.

