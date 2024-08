- La demande de vaccination contre Mpox à Berlin a connu une augmentation significative.

Suite à la propagation rapide de la maladie virale Mpox en Afrique, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes se faisant vacciner au Centre de santé sexuelle de Berlin. Selon Jascha Sallmann, du district de Mitte, qui a parlé à l'agence de presse allemande, environ 20 à 40 personnes sont vaccinées contre la Mpox chaque semaine. Il est important de souligner que l'Allemagne et Berlin n'ont jamais connu une situation similaire. La situation reste sous contrôle.

Depuis 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) signale une augmentation des infections causées par le virus de la Mpox de la clade I, y compris une nouvelle variante Ib, en Afrique. Jusqu'à présent, aucun cas de clade I n'a été détecté en Allemagne, selon l'Institut Robert Koch. Les récents cas de Mpox en Afrique centrale et la variante potentiellement plus dangereuse - la clade Ib - ont incité l'OMS à déclarer le niveau d'alerte le plus élevé.

Augmentation de la demande de conseils

"Depuis l'annonce de l'OMS, il y a eu une augmentation significative de la demande de conseils concernant la Mpox", a déclaré Sallmann. Les services du centre sont spécialement conçus pour aider les personnes non assurées et prendre en charge les patients à haut risque, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et changeant fréquemment de partenaires.**

Depuis le début de l'année, 37 cas de Mpox ont été identifiés à Berlin. Par rapport à 2022, le nombre de cas reste relativement faible, selon le rapport épidémiologique hebdomadaire actuel de l'Office de la santé et des affaires sociales (Lageso) de Berlin. Tous les cas sont liés à la clade II. Selon les connaissances actuelles, la clade I est associée à des formes de maladie plus graves que la clade II, selon l'Institut Robert Koch.

Pas de paiement d'avance pour la vaccination à partir de lundi

Les personnes assurées peuvent se faire vacciner chez leur médecin comme d'habitude, a déclaré Oliver Fey, porte-parole de l'administration de la santé de Berlin. À partir du 1er septembre, les patients n'auront plus à payer d'avance. Jusqu'à présent, ils devaient payer à l'avance et ensuite se faire rembourser par leur assurance maladie en raison d'un manque de contrat entre l'Association des médecins de l'assurance maladie (KV) et les compagnies d'assurance maladie. Un accord a maintenant été trouvé, comme annoncé par KV Berlin jeudi.**

Le vaccin Pox Imvanex est actuellement disponible en quantité suffisante, a expliqué Fey. En cas de pénurie de vaccins, Berlin stocke actuellement environ 330 packs de 20 doses du vaccin Jynneos non approuvé par l'UE. Cependant, ces doses sont sous le contrôle du gouvernement fédéral et ne sont pas à la disposition de Berlin.

Mode de transmission

Le contact peau à peau est le principal mode de transmission de la Mpox, principalement par un contact peau à peau étroit lors de rapports sexuels ou de câlins, de massages et de baisers, comme détaillé par l'Institut Robert Koch. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes présentant des éruptions cutanées, des plaies ou des croûtes. La Mpox est un terme abrégé pour l'anglais Monkeypox pour Affenpocken (variole du singe). Le virus a été identifié pour la première fois chez les singes, d'où son nom.**

L'Institut Robert Koch (RKI) n'a signalé aucun cas du virus de la Mpox de la clade I plus grave en Allemagne pour le moment. En raison de l'annonce récente de l'OMS et de l'augmentation de la demande de conseils concernant la Mpox, les personnes non assurées et les patients à haut risque, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, sont prises en charge au Centre de santé sexuelle de Berlin, qui est sous la surveillance de l'Institut Robert Koch.

