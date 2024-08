- La demande de réadaptation est en augmentation dans le domaine de l'assurance-retraite.

Hausse de la demande de réhabilitation en Rhénanie-Palatinat : les demandes d'assurance pension allemande

L'Association allemande d'assurance pensionnelle signale une augmentation des demandes de réhabilitation dans la région de Rhénanie-Palatinat, selon ses données. On a observé une augmentation de plus de 10 % du nombre de demandes de réhabilitation par rapport à l'année précédente, atteignant 56 820. Cela représente également une augmentation de 2,9 % par rapport à l'année d'avant la pandémie, en 2019.

Hans-Georg Arnold, porte-parole de la DRV Rhénanie-Palatinat, a partagé ces informations lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande à Mayence, indiquant que la reprise après la pandémie suggère que les employés se préparent à des carrières plus longues, à des pénuries de main-d'œuvre et à des évolutions sur le marché du travail.

Toutefois, on a assisté à une inversion inhabituelle de la tendance en matière de réhabilitation post-COVID, les cas ayant chuté considérablement à 325, après des augmentations notables entre 2020 et 2022.

Les baby-boomers demandent des réhabilitations à un âge avancé

Les demandes de réhabilitation médicale ont augmenté de 5,4 % pour atteindre 42 373, tandis que les demandes de services d'intégration professionnelle ont augmenté de manière significative de 27,5 % pour atteindre 14 447. Arnold a résumé la situation en soulignant que, à mesure que les baby-boomers approchent de la retraite, ils vieillissent et ont souvent besoin de réhabilitation à un âge avancé.

Les troubles orthopédiques et psychologiques sont les diagnostics les plus courants pour la réhabilitation médicale. Les services de réhabilitation pour les troubles psychologiques ont augmenté de 16 % sur une période de dix ans.

L'âge moyen des patients en réhabilitation était de 51,6 ans pour les femmes et de 52,8 ans pour les hommes l'an dernier. Les patients atteints de cancer étaient le groupe le plus âgé, avec un âge moyen d'environ 62 ans, tandis que ceux atteints de troubles cardiaques avaient un âge moyen slightly over 55 ans. Les patients atteints de troubles de dépendance étaient les plus jeunes, avec un âge moyen d'environ 43 ans.

Arnold a révélé qu'à partir de juillet 2023, les assurés peuvent spécifier leur clinique préférée lors de la soumission d'une demande de réhabilitation. Près des deux tiers de la population ont utilisé cette option, avec des cliniques DRV situées à Bad Salzig, Bad Kreuznach, Bruchweiler et Eußerthal (dans la région touristique de la Route des vins du Sud).

On a observé une augmentation des demandes de réhabilitation pour les enfants après une baisse en 2022. Au total, 1 376 garçons et filles ont

