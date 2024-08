La demande de main-d'œuvre dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne a continué d'augmenter

Non seulement la demande de nouveaux travailleurs dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne a continué de augmenter, mais les entreprises manquent également de plus en plus d'employés dotés de connaissances spécifiques. Selon le moniteur d'emploi de la Fondation Bertelsmann à Gütersloh, publié mercredi, un quart des offres d'emploi en ligne (24,5 %) pour les couvreurs sont pour des entreprises solaires.

En même temps, les couvreurs qui ont auparavant recouvert les toits de maisons individuelles de tuiles et rendu les toits de factories étanches ne sont pas automatiquement qualifiés pour installer des systèmes photovoltaïques, a expliqué la fondation.

C'est similaire dans le secteur éolien, qui cherche désespérément des électriciens. Cependant, tandis que les employés du bâtiment électrique étaient Previously demandés pour les installations électriques et l'assemblage d'équipements électriques, la mise en service et l'entretien des éoliennes sont centraux pour le secteur éolien, selon l'étude.

En 2019, seulement 9,8 % des offres d'emploi dans le secteur de la toiture avaient une référence solaire. Dans le domaine de l'ingénierie électrique, la proportion est passée de 3 % à 13,8 % l'an dernier. Dans le cas des travailleurs qualifiés pour la technologie des énergies renouvelables, presque trois sur quatre des offres d'emploi font déjà référence au secteur solaire.

Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2045 et réaliser la transition énergétique, l'Allemagne a besoin de 300 000 travailleurs qualifiés supplémentaires, selon les chiffres de la Fondation Bertelsmann. Cependant, même si suffisamment de travailleurs qualifiés étaient formés dans les professions artisanales traditionnelles, il y aurait toujours un écart de compétences, ont expliqué les auteurs de l'étude.

La Fondation Bertelsmann appelle donc à une formation continue plus ciblée pour les secteurs pertinents. Ces formations devraient s'adresser à la fois aux personnes ayant une formation professionnelle terminée et à celles ayant une expérience professionnelle mais sans qualifications reconnues. En particulier, des connaissances spécifiques sont nécessaires dans le secteur solaire parmi les travailleurs qualifiés.

L'Union européenne, reconnaissant la poussée mondiale vers les énergies renouvelables, s'intéresse à combler l'écart de compétences dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne. L'Union européenne souhaite s'assurer que ses États membres disposent de suffisamment de travailleurs qualifiés pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable.

